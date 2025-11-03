Vučić za švajcarski list Weltwoche: NATO bombardovanje bilo presedan, protesti u Srbiji pokušaj obojene revolucije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je intervju za švajcarski nedeljnik Weltwoche, u kojem je govorio o NATO agresiji na SR Jugoslaviju 1999. godine, trenutnim političkim dešavanjima u Srbiji, protestima koje je nazvao „pokušajem obojene revolucije“, kao i o globalnim izazovima.

Vučić je istakao da je bombardovanje Srbije predstavljalo presedan u međunarodnom pravu, jer je izvedeno bez odluke Saveta bezbednosti UN. „To je stvorilo tzv. kosovski presedan – da velike sile, kada žele, mogu da krše međunarodno pravo“, rekao je on, dodajući da se posledice tog čina danas vraćaju Zapadu „kao bumerang“..

Govoreći o paralelama sa Ukrajinom, Vučić je naglasio da se argumenti koje je Zapad koristio 1999. godine sada koriste u Donjecku i Lugansku. „Ako je tada bilo opravdano, zašto sada nije?“, upitao je predsednik Srbije.

Osvrćući se na proteste u Srbiji, Vučić je ocenio da su finansirani spolja i da predstavljaju pokušaj destabilizacije zemlje. „To je pokušaj obojene revolucije, što vide i Kinezi, i Rusi, i mnogi Amerikanci“, rekao je, dodajući da opozicija „zloupotrebljava decu i studente“ i da se radi o organizovanom pritisku na vlast.

Vučić je naglasio da država nije koristila nasilje protiv demonstranata: „Do sada nismo upotrebili nijedan pendrek, i zato su ljuti.“

Osim o unutrašnjim pitanjima, predsednik je u emisiji govorio i o:

odnosima Srbije i EU, naglašavajući da iz Brisela ne očekuje podršku,

međunarodnim pritiscima i nezavisnoj politici Srbije,

ekonomiji, ističući da je rast i stabilnost ključ opstanka i da „ekonomija uvek pobeđuje“,

globalnim bezbednosnim rizicima, upozorivši da svet ulazi u period ozbiljnih previranja i da postoji realna opasnost od šireg sukoba.

Vučić je zaključio da će Srbija nastaviti da vodi politiku mira i stabilnosti, bez obzira na spoljne pritiske i unutrašnje izazove

Autor: Dalibor Stankov