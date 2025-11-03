Brnabić o Piculinim izjavama: Potpiruje vatru i želi sukobe u Srbiji

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjave izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule, ocenivši da on svojim porukama „potpiruje vatru“ i pokušava da izazove dodatne tenzije u zemlji.

Brnabić je na društvenoj mreži Iks napisala: „Piculine nade i stremljenja. Treba Srbija da čuje. Sasvim jasno je rekao zašto i takvi kao on, kao i oni koji su sinoć izazvali sukobe u Pionirskom parku, svaki put potpiruju vatru kada se učini da se tenzije smiruju. Tu su oni da odlože svako rešenje, u nadi da će u Srbiji doći do ozbiljnijih sukoba. Evo, ne znam – još samo da Picula lično nacrta ljudima zašto se sve ovo događa i zbog čega ovoliko traje.“

Ova reakcija usledila je nakon što je tokom protesta i sukoba u Pionirskom parku došlo do incidenata, a vlasti su optužile organizatore blokada da stoje iza nasilja.

Brnabić je istakla da, prema njenom mišljenju, Picula i slični političari „svaki put kada se situacija smiri, pokušavaju da je ponovo destabilizuju“.

Podsetimo, Tonino Picula je stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, a njegove ocene o političkim dešavanjima u zemlji u više navrata izazvale su burne reakcije.

Autor: Dalibor Stankov