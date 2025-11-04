DANAS DRUGA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA SKUPŠTINE Ovo su tačke dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije danas će započeti novu sednicu jesenjeg zasedanja za koju je predloženo osam tačaka dnevnog reda, među kojima su izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i leks specijalis koji se odnosi na zgradu Generalštaba.

Izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku su rezultat parlamentarnog dijaloga o unapređenju izbornih uslova koji je započet u aprilu 2024. godine na osnovu izveštaja posmatračkih misija OEBS i ODIHR o posmatranju izbora u Srbiji.

"Predlogom zakona se predlaže uspostavljanje stalne komisije sa zadatkom da obavlja periodične revizije Jedinstvenog biračkog spiska, što uključuje i utvrđivanje činjeničnog stanja o upravljanju, vođenju i tačnosti JBS i kontrolisanje postupka njegovog ažuriranja, a sve u cilju unapređenja tačnosti, ali i transparentnosti i poverenja građana u JBS", navodi se u obrazloženju. Kako se dodaje, reviziju biračkog spiska obavlja Komisija za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, a u vršenju ovlašćenja donosi odluke, podnosi zahteve, izdaje naloge, daje mišljenja i donosi izveštaje. Ovaj predlo uputio je poslanik SNS Uglješa Mrdić.

Poslanici će raspravljati i o Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske. U obrazenju se navodi da realizacija projekta revitalizacije i razvoja lokacije između ovih ulica predstavlja opšti interes od značaja za sveukupni privredni razvoj Srbije. Reč je o leks specijalisu o zgradi Generalštaba Vojske Srbije, a predlog zakona je podnelo 110 narodnih poslanika.

Na dnevnom redu su i predlozi zakona o obilgacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu u drumsko prevozu i tahografima,o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda. Pred poslanicima je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Svete Lucije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Republike Benin o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i servisnih pasoša i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda između Vlade Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje.

Autor: Jovana Nerić