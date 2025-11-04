LAŽNA ŽALOST BLOKADERA! Godinu dana prave žurke, puštaju muziku, i drže koncerte u prisustvu Hrke

Koliko je lažna empatija blokadera prema žrtvama tragedije u Novom Sadu jasno pokazuju svakog dana, dok prave žurke i puštaju muziku.

Već godinu dana blokaderi puštaju muziku, didžejeve, drže koncerte u prisustvu Dijane Hrke.

Isto to radili su i sinoć, a Savo Manojlović se javno hvali blokaderskim budaljenjem.

To je upalo u oči i građanima, koji su prozreli blokadersko lažno moralisanje, i njihove izjave da tobože žale za stradalima u Novom Sadu.

"Muzika iz Ćacilenda ne može, ali debilno skakanje može," poručio je jedan tviteraš reagujući na objavu Kreni-Promeni.

Autor: Pink.rs