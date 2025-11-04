AKTUELNO

Politika

LAŽNA ŽALOST BLOKADERA! Godinu dana prave žurke, puštaju muziku, i drže koncerte u prisustvu Hrke

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Koliko je lažna empatija blokadera prema žrtvama tragedije u Novom Sadu jasno pokazuju svakog dana, dok prave žurke i puštaju muziku.

Već godinu dana blokaderi puštaju muziku, didžejeve, drže koncerte u prisustvu Dijane Hrke.

Isto to radili su i sinoć, a Savo Manojlović se javno hvali blokaderskim budaljenjem.

To je upalo u oči i građanima, koji su prozreli blokadersko lažno moralisanje, i njihove izjave da tobože žale za stradalima u Novom Sadu.

"Muzika iz Ćacilenda ne može, ali debilno skakanje može," poručio je jedan tviteraš reagujući na objavu Kreni-Promeni.

Autor: Pink.rs

#blokaderi

#lažna žalost

#muzika

#žurke

POVEZANE VESTI

Politika

KOLAŽ MRŽNJE! BLOKADERSKI MEDIJI NE ŽALE ZA ŽRTVAMA: Huškaju na mržnju i šire laži - sve rade, osim da zastanu i pokažu ljudskost (VIDEO)

Politika

100 DANA TIŠINE? Sramota! Kuva se kotlić, trešti muzika, obrne se i po koje prase - ni 'T' od tuge!

Fudbal

GEST ŠVAJCARACA VREDAN DIVLJENJA! Delegacija fudbalskog kluba došla u Novi Sad i položila venac ispred Železničke stanice

Politika

SVE ISTINE I TEORIJE ZAVERE O PADU NADSTREŠNICE U NOVOM SADU! Ibro Ibrahimović za Pink: Oni koji žele da se na jedan način doživi ta tragedija od prvo

Beograd

BEOGRADSKI SAJAM POKAZAO HUMANOST NA DELU: Deo prihoda od prodatih ulaznica biće DONIRAN porodicama nastradalih u padu nadstrešnice

Politika

OVO JE NASILJE I NAD STRADALIMA: Držite 15 minuta tišine posle di-džej seta i celodnevne žurke - Sramota!!! (VIDEO)