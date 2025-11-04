Podržali blokadere koji ruše Srbiju, a onda poručili: Smeća srpska (VIDEO)

Scene iz Splita privukle su veliku pažnju, prvo, podrškom meštana za blokadere, a potom odnosom tih istih ljudi prema članovima Kulturno umetničkog društva iz Novog Sada.

Sa jedne strane, poruke podrške blokaderima, ili kako Splićani kažu, "studentima" iz Srbije. Snimak je odjeknuo u regionu. Isti ti koji su podržali blokadere i koji su tada propagirali zajedništvo, sada su pokazali svoje pravo lice.

Oko 50-ak huligana "torcide" prekinilo je obeležavanje Dana srpske kulture u Splitu, a pojavio se i video snimak napada na Srbe.

Policija traga za grupom navijača koji su ušli u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape i tražili od članova KUD-a iz Novog Sada da napuste prostorije, što su oni i uradili. Tamošnji mediji tvrde da se radi o članovi navijačke grupe "torcida", a navodno su bili obučeni u crne majice i uzvikivali "Za dom spremni".

Ovako je izgledala podrška blokaderima.

A ovako su dočekani članovi KUD-a iz Novog Sada. "Smeća srpska" - poruka koja sve govori.

Tamošnja policija navodno sprovodi intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi otkrili osobe koje su učestvovale u incidentu.

"Brzom intervencijom vozač i članovi KUD-a iz Novog Sada su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita", navela je policija.

Ovo je sve što treba da znate o blokaderima. Kad vidite ko i kakvi ih podržavaju, sve je jasno.

