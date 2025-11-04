AKTUELNO

BRNABIĆ: Izveštaj EK o napretku Srbije biće mi uručen danas u Skupštini

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će danas u Skupštini Srbije biti predstavljen godišnji Izveštaj o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji, koji će biti uručen njoj i ministru za evropske integracije.

Kako je navela, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat predaće izveštaj njoj i ministru Nemanji Staroviću, s obzirom na to da predsednik Vlade Đuro Macut trenutno predvodi delegaciju u Šangaju, dok se predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi u Briselu, gde će imati niz važnih sastanaka sa zvaničnicima EU.

Brnabić je istakla da pojedini opozicioni mediji, poput N1 i Nove S, naglašavaju da je ovo prvi izveštaj posle četiri godine u kojem Evropska komisija nije preporučila državama članicama da otvore novi klaster u pregovorima sa Srbijom.

"Pozivam (građane) samo da pogledaju, teško mi je da verujem da će u petoj godini Evropska komisija da promeni nešto što je četiri godine pisala'', rekla je Brnabić u emisiji ''Dan za dan'' na TS Media.

Dodala je i da su ti mediji pre desetak dana „trijumfalno“ objavili kako je ovogodišnji izveštaj najnegativniji do sada i „katastrofalan za Srbiju i vlast“, te poručila:

"Da vidimo danas da li su N1 i Nova S i svi njihovi mediji govorili istinu ili su ponovo lagali'', rekla je Brnabićeva.

Godišnji izveštaj koji će danas biti predstavljen obuhvata period od 1. septembra 2024. do 1. septembra 2025. godine, a zasnovan je na doprinosima različitih izvora – među kojima su vlade zemalja članica EU, Evropski parlament, kao i međunarodne i nevladine organizacije. Dokument takođe uključuje rezultate uporednih analiza i indeksa koje su pripremile druge relevantne institucije, posebno u oblasti vladavine prava.

Autor: Iva Besarabić

