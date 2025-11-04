OTVORENO POKAZUJU DA NE MOGU PODNETI ŠTO JE VUČIĆ LIDER REGIONA Vučević: Jaka Srbija smetaj isfrustriranim politiko- tajkunsko-medijskim krugovima u regionu

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević reagovao je na društvenoj mreži X na natpise iz podgoričkih Vijesti na povezivanje Aleksandra Vučića sa neredima u Crnoj Gori.

-Dobro je da antisrpski glasnogovornici iz Crne Gore ne pišu ništa dobro o nama, jer da pišu dobro onda bismo morali da stavimo prst na čelo. Oni mogu da hvale, recimo, njihovog đetića Đilasa, mogu da navijaju za fašiste blokadere koji bi da nam sruše državu i izazovu obojenu revoluciju, ali da hvale Aleksandra Vučića - to ne mogu jer to bi značilo da govore istinu, a oni su jedan bedni, lažljivi tabloid! Nema Vučić nikakve veze sa izazivanjem nereda u Crnoj Gori, ali ima veze sa svim uspesima koje Srbija postiže kao ekonomski jaka, slobodna i dostojanstvema država, koja “vuče” ceo region. Očigledno je da jaka Srbija i jak Vučić smetaju nekim isfrustriranim politiko- tajkunsko-medijskim krugovima u regionu. Jedino je čudno to tihovanje od strane nekih Srba u Crnoj Gori. Kako mogu nemo da posmatraju kako neko kleveće Aleksandra Vučića a time i celi srpski narod, a znaju da su u pitanju notorne laži?A ovima koji otvoreno pokazuju da ne mogu da podnesu činjenicu da je Vučić lider regiona i zato su toliko opsednuti njim - ne mogu da pomognem. I zavist treba zaslužiti. Živela Srbija - poručio je Vučević.

Autor: Jovana Nerić