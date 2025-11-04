MESAROVIĆ OŠTRO ODGOVORILA NA NASLOVE U VIJESTIMA Propalo im je rušenje Srbije pa šire laži, spinuju i blate srpski narod i predsednika

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je da je naslovna strana crnogorskih Vijesti samo jedan od primera da se u regionu vodi žestoka antisrpska kampanja.

- Stvara se klima u kojoj se Srbija i Srbi predstavljaju kao pretnja, a glavna meta im je, naravno, predsednik Srbije Aleksandar Vučić. To što rade crnogorski nazovi mediji je deo čiste ideološke i političke kampanje, a posebno je pojačavaju u situaciji kada su im propali svi pokušaji destabilizacije institucija i izazivanja obojene revolucije u Srbiji, koji su planirani i finansirani i spolja i iznutra. Propalo im je rušenje Srbije, pa nastavljaju da šire laži, spinuju i na sve načine blate srpski narod i našeg predsednika, zahvaljujući čijoj politici je Srbija postala ekonomski snažna, politički poštovana i uspešna država koja čuva svoje nacionalne interese - navela je na Instagramu Mesarović.

Oni mrze Srbiju i mrze Vučića, kako je rekla Mesarović, ne samo zato što su bolji i uspešniji, već i zato što ne mogu da se izbore sa svojim unutrašnjim problemima.

- Kriv im je Vučić za sve. To samo potvrđuje onu narodnu - uspeh se ne prašta. Aleksandar Vučić je sve što oni nisu i nikada neće biti - mudar, uporan, patriota, ne da na svoj narod i svoju zemlju i u ovim vremenima velikih izazova daje sve od sebe da sačuva mir i stabilnost, dalji razvoj Srbije, njenu slobodu, dostojanstvo i obezbedi napredak i još bolji život svih njenih građana. Neće im uspeti ni jedan pokušaj da se Srbija uzdrma i destabilizuje. Pobediće Srbija - poručila je Mesarović.

Autor: Pink.rs