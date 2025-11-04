Vučić na samitu 'Evropski razgovori': Tri i po godine nismo otvorili nijedan klaster, to je postala geopolitička igra

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Briselu, na Samitu o proširenju EU, da Srbija u poslednje tri i po godine nije otvorila nijedno poglavlje i nijedan klaster, što se u velikoj meri poklopilo sa činjenicom da je tada počeo rat u Ukrajini, a da iako je Srbija uvek poštovala teritorijalni integritet Ukrajine i osudila invaziju i sve ono što se dešavalo na teritoriji Ukrajine, kako je rekao, nije bilo dovoljno, jer nije uvela sankcije Rusiji.

"Mi smo bili jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji. Iako smo uvek podržavali teritorijalni integritet Ukrajine, povelju Ujedinjenih nacija, dve rezolucije Ujedinjenih nacija i uvek smo osuđivali invaziju i sve ono što se dešavalo na teritoriji Ukrajine, ali to nije bilo dovoljno. To je postalo, prema rečima nekih od vaših prethodnih sagovornika, nekakva geopolitička igra, a ne proces zaslugom", rekao je Vučić u sesiji na samitu "Evropski razgovori".

Prema njegovim rečima, Srbija istovremeno mora da uzme u obzir sve napomene od strane Evropske unije i da promeni stepen entuzijazma i energije kako bismo shvatili gde smo grešili i kako bismo išli mnogo brže.

"Kada se kaže Srbija u poređenju sa Zapadnim Balkanom, to je gotovo 55 odsto izvoza sa Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, Srbija je na tom planu veća od svih ostalih zajedno. Što se tiče privlačenja direktnih stranih investicija, u poslednje tri godine Srbija je privukla više od 60 odsto ukupnih direktnih stranih investicija od svih ostalih na Zapadnom Balkanu", naglasio je Vučić.

Kako je rekao, poznato mu je da postoje sumnje među državama članicama EU zbog odnosa Beograda sa Pekingom i sa Moskom, ali da on neće zbog toga da se pravda.

"Neću da se pravdam zato što razgovaram sa nekim, mislim da je to glupo, ja nisam nekakav đak u osnovnoj školi. Ja verujem da svi treba da razgovaraju jedni sa drugima, mislim da je to korisno i da to ne znači da se ja slažem sa nekim ako sa njim razgovaram", ukazao je Vučić.

Istakao je da je prihvatio kritike komesarke za proširenje Marte Kos i da "priznaje da je kriv", ali da mu je bilo čudno što se po pitanju njegovog puta u Moskvu nisu uzeli u obzir razlozi posete.

"Ne radi se samo o tome da sam ja išao u Moskvu. Imao sam razne razloge da odem tamo. Bilo je to vezano za gasni aranžman, trebalo je da razgovaramo o problematici NIS-a, kome su SAD uvele sankcije, a Rusi su vlasnici NIS-a. Znači, bilo je tu više pitanja na stolu", rekao je Vučić i upitao šta je bila alternativa tome.

On je takođe istakao da ga niko iz Evrope, izuzev Marte Kos u Ursule fon der Lajen, nije pitao za to šta je bio sadržaj tih sastanaka u Moskvi.

"Nisam se uplitao, niti mešao u rusko-ukrajinski sukob. Ja sam mali igrač iz male zemlje. Ja sebi ne dozvoljavam da se mešam u neke velike stvari. Velike zemlje ili Evropska unija su te koje to mogu sebi da priušte. Ja to nisam radio. Ja sam razgovarao o našim malim problemima koji su veliki problemi i za srpski narod. I to je bila moja namera", istakao je Vučić.

Naveo je da je on uvek bio poštovalac pravila da se čuje i druga strana i da bi želeo da vidi kako svi lideri jedni sa drugima razgovaraju.

"To je jedini način da se prevaziđe današnja situacija. Ali ja znam da to niko ne želi da čuje jer vidim da se svi smeju i šale kada mi kritikujemo ove druge. Ja neću da se šalim na račun Kine, Amerike, Rusije. Preozbiljna su to pitanja za bilo kakve šale. Potrebni su nam razgovori", ukazao je Vučić.

Autor: Pink.rs