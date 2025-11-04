Vučić: Građani Srbije i dalje veruju da je evorpski put najbolji, ipak smo u 'čekaonici'

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Briselu, na Samitu o proširenju EU, da građani Srbije i dalje veruju da je evorpski put najbolji put za budućnost i istakao da je Srbija uprkos tome u "evropskoj čekaonici" u poslednje tri i po godine.

Postoji većina koja bi želela da se Srbija pridruži Evropskoj uniji, rekao je Vučić u sesiji na samitu "Evropski razgovori" i dodao da je i on proevropski orijentisan.

Na pitanje kako to građani Srbije vole Donalda Trampa, a takođe su veoma naklonjeni i Vladimiru Putinu i da li postoji takvo uzbuđenje u vezi sa Evropom ili evropskim liderima i zašto se nikada na protestima ne vide evropske zastave, Vučić je rekao:

"Nisam vođa protesta, barem ne ja, ali postoji vrlo racionalno objašnjenje za to. Pre svega, Srbi su oduvek bili pro-republikanski orijentisani, kada je reč o američkim izborima, jer verujemo da smo mnogo pretrpeli od administracije demokrata 1999. godine, čak i kasnije. Zato su ljudi sa velikim oduševljenjem dočekali pobedu predsednika Trampa i očigledno je da on ima veoma visok stepen popularnosti u mojoj zemlji", rekao je Vučić.

Kako je rekao, istovremeno, Rusija je tradicionalni saveznik Srbije, ne samo decenijama nego vekovima, i to je još jedan razlog.

"Govoreći o evropskim liderima, ljudi su i dalje veoma racionalni i misle da je put ka EU najbolji put i najbolji put za Srbiju u budućnosti. Govoreći o liderima, verujem da ljudi u mojoj zemlji poštuju predsednika Koštu i Ursulu fon der Lajen kao liderku, posebno zbog njenog drugačijeg ponašanja u odnosu na sve ostale, jer je dva ili čak tri puta posećivala ne samo Beograd već i druge oblasti, južni deo Srbije, što je veoma redak slučaj", rekao je Vučić.

Istakao je da je to ono što naši ljudi zaista poštuju.

"Ne mogu da pravim poređenje po popularnosti, ali ako pitate ljude, i dalje postoji većina ljudi koji bi želeli da se pridruže Evropskoj uniji", rekao je Vučić.

Na pitanje da li se plaši da će Srbija postati još jedna Turska koja će zauvek boraviti u evropskoj čekaonici, Vučić je rekao da jesmo u čekaonici u poslednje tri godine, pošto Srbija nije otvorila nijedno poglavlje niti klaster u poslednje tri i po godine.

Autor: Pink.rs