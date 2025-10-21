Vučić: Odluke Energetskog saveta EU nisu sjajne, tražićemo i pronaći rešenje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Budimpešti da odluke Energetskog saveta EU po pitanju obustave ruske nafte i gasa nisu sjajne i da je o tome šta one donose večeras razgovarao sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom i istakao da iako je Srbija u teškoj situaciji da ćemo tražiti i pronaći rešenje i da građani ne treba da brinu.

Vučić je rekao, posle sastanka, da će Orban već posle 23. oktobra, kada u Mađarskoj imaju praznik, otići u Brisel, gde se očekuju nove odluke.

"Danas je Energetski savet, Energy Council, doneo odluke koje nisu sjajne, kada ljudi kažu pa dobro imamo još godinu i nekoliko meseci, pa šta da uradimo za tih godinu i nekoliko meseci? Kako da izradimo naš, kad ne radi više prema Rumuniji, novi gasni interkonektor. Kako da izgradite, da pravite reverzibilnu fazu prema Mađarskoj, da može da se vraća gas, a ne samo da ide u pravcu Mađarske, da pravite interkonektor sa Severnom Makedonijom i sve to kada napravimo, ne znamo odakle nam toliko gasa da nabavimo ako nije ruski i kada sve to opet uradimo, postavlja se pitanje kako ćemo da nadoknadimo to što moramo platiti 30-40 odsto višu cenu", rekao je Vučić.

On je kazao da je pitanje nafte i gasa i pitanje struje.

"Mi bez TE-TO Novi Sad i bez vrhunskog, i rekao bih, celogodišnjeg rada prošle godine TE-TO Pančevo, kao ruske gasne elektrane, gde smo mi plaćali električnu energiju, dobijali električnu energiju, mi ne bismo imali dovoljno električne energije za našu zemlju. Trošimo je sve više. To vam utiče na industriju, to vam utiče na ekonomiju. Kako ćemo mi dobiti s tim investitorima, da mi za dve i po godine ne znamo koliko će gasa da bude, ko će da dođe u takvu zemlju", naveo je Vučić.

On je preneo da su u razgovoru sa Orbanom sagledali bezbroj problema iako su oni u nešto lakšoj situaciji od nas, jer oni imaju sve konektore sa Rumunijom, sa Austrijom i Slovačkom.

"Imaju različite izvore gasa, drugačije im je, imaju veće ugovore, potpisana je Evropa sa Azerbejdžanom, nego što mi možemo da imamo, jer mi moramo da izvlačemo od TAP-a i TANAP-a sa južnog koridora, Aleksandropulos je pod remontom, ali i taj da uzimate tečni gas i da uzmete 500 do 700 miliona kubnih metara, morate platiti mnogo skuplje. Da vam ne objašnjavam hiljadu problema i tehničkih kapaciteta cevi na jednom, drugom mestu itd. Razgovaraćemo svih narednih dana o svemu i rešavaćemo probleme, ne treba ljudi da paniče, neće biti lako", rekao je Vučić.

Istakao je da mi ranije nismo ni imali gasovod i da smo bili kao Crna Gora, kako je rekao, zemlja bez gasa i gasovoda, pa smo napravili veliki gasovod.

"Pa danas trošimo 2,7 milijardi kubnih metara gasa i to se povećava, tražimo sad već tri milijarde kubnih metara gasa, pa ćemo da vidimo, u svakom slučaju tražićemo i naći ćemo rešenje, ljudi ne treba da brinu", rekao je Vučić.

Ministri energetike zemalja članica EU podržali su danas predlog o postepenom ukidanju uvoza ruske nafte i gasa do januara 2028. godine, saopšteno je iz Saveta EU.

Na sastanku u Luksemburgu ministri su odobrili planove koji predviđaju postepeno ukidanje novih ugovora za uvoz ruskog gasa od januara 2026. godine, postojećih kratkoročnih ugovora od juna 2026. godine i dugoročnih ugovora do januara 2028. godine.

Autor: A.A.