'HILJADU PROBLEMA JE PRED SRBIJOM' Vučić iz Budimpešte o zabrani tranzita ruskog gasa kroz EU: Imao sam ozbiljne razgovore sa Orbanom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji nakon sastanka sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom u Budimpešti, gde boravi u radnoj poseti.

Vučić se osvrnuo na odluku Saveta Evropske unije koja se tiče tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje.

- Imao sam ozbiljne i važne razgovore sa Orbanom. Situacija se usložnjava i po pitanju naših ekonomija, odnosno spoljnog uticaja na njih, razgovarali smo i o snabdevanju gasa u budućnosti i delovanju kompanije MOL. Konstatovali smo da su naši odnosi na izuzetnom nivou i da smo veoma lojalni prijatelji. Već 23. ide Viktor u Brisel gde se očekuju nove odluke. Danas je energetski savet doneo odluke koje nisu sjajne. Sad kažu ljudi "dobro imamo još godinu i nekoliko meseci", pa šta da uradimo za to vreme? Sve morate da izgradite, da pravite reversible fazu prema Mađarskoj, sve to kad napravimo, ne znamo odakle nam toliko gasa da napravimo ako nije ruski i kako da platimo 40 odsto višu cenu - rekao je Vučić i dodao:

- Mađarska je u nešto lakšoj situaciji od nas, jer imaju različite izvore gasa, veće ugovore imaju, nego što mi možemo da imamo, jer mi moramo da izvlačimo sa južnog koridora. Morate da platite mnogo skuplje, hiljadu problema je tu. Neću ljude da opterećujem, Razgovaraemo svih narednih dana, rešavaćemo probleme. Ne treba ljudi da paniče. Mi nismo imali ni gasovod, pa danas tražimo 2,7 kubnih metara gasa. Znam bar da naši ruski partneri razumeju šta je to što možemo, a šta ne možemo. Razumeju našu situaciju. Ne želim da razgovaram o konfiskaciji nečije imovine - rekao je Vučić.

- Teška situacija je pred nama. Deo toga smo predviđali, ali ja da to prvo svedem večeras, čeka me Viktor još kratko. Evropa podiže zavesu prema Ruskoj federaciji. Oni neće da imaju nikoga ko je neutralan. Mi bismo želeli politiku mira, mnogi danas ne žele - Mađarska želi. Da li su ovo teški udarci oko nafte? Samo čekam da nam neko kaže "ne smete da dišete vazduh", ali je takva situacija - rekao je Vučić i dodao:

- Neće biti lako, nimalo lako. Ne postoje problemi za koje nema rešenje. Postoje samo ljudi koji nisu dovoljno posvećeni i dovoljno mudri da ta rešenja ne vide. obr. Teškim i napornim radom pronaći ćemo rešenje - rekao je i dodao da samo još čeka da neko dođe i kaže "ne možete vazduh i vodu da koristite" - rekao je Vučić.

Podsetimo, danas je odjeknula vest da je Savet Evropske unije uveo zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje, što posebno pogađa našu privredu i ekonomiju, čime je jasno da je Srbija napadnuta gore nego pojedine zemlje koje su direktno u ratnom sukobu.

Ova strašna odluka stupa na snagu nakon višemesečnih napora predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da sankcije NIS-u ne stupe na snagu i da država ima dovoljno rezervi za mirnu i stabilnu zimu. Kako je Kurir danas preneo, mera stupa na snagu od 1. januara 2026. godine, a Srbija za ovo - trenutno - nema rešenje.

Posebno se ističe problem da sa ovom odlukom Srbija može da ostane bez nafte, gasa, struje, a u krajnjoj liniji da dođe i do kolapsa ekonomije i privede.

Sve oči susada usmerene ka predsedniku Vučiću, da li i kakvo rešenje može da nađe za ovaj problem — jer se čini da racionalnog i realnog rešenja, kako su postavljene stvari, za sada nema.

Autor: Iva Besarabić