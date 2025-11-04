AKTUELNO

Politika

ŠOLAKOVCI SVAKE VEČERI POZIVAJU NA NASILJE: Sada spominju pogane vojske i čelični mač (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Voditelj Šolakove televizije poziva na nasilje, koristeći metafore o poganim vojskama i čeličnim mačevima, dok blokaderski narativ dodatno polarizuje društvo i širi strah.

Svake večeri gledamo nove primere nasilničkog i provokativnog sadržaja na Šolakovoj televiziji. Voditelj je tokom dnevnika izneo zastrašujuće reči, govoreći o „poganim vojskama“ i „čeličnom maču“, dok je opisivao Beograd u grotesknim, nasilnim slikama.

U svom govoru, on je sugerisao da bi, da se „Pobednik sa Kalemegdana“ mogao odmrznuti, stavio ruke na uši „ranjenoj majci da ne plače“ i ustao na „pogane vojske“ sa čeličnim mačem. Ova metafora, iako upakovana u teatralni govor, jasno šalje poruku nasilja i pretnje.

Ovakve izjave pokazuju da Šolakova televizija i njeni voditelji ne samo da šire strah i tenzije, već i kulturi nasilja daju medijski prostor i legitimitet. Umesto da izveštavaju ili komentarišu događaje, oni kreiraju i potenciraju agresivne slike i ekstremistički diskurs, što je opasno i neodgovorno.

Ova praksa se uklapa u širi obrazac blokaderskog ponašanja – medijski i verbalni napadi koji podstiču konflikt i šire paniku, dok istovremeno kritikuju druge za ista ponašanja koja sami promovišu.

Jasno je da građani Beograda i Srbije ne zaslužuju ovakvu propagandu. Umesto da gaje strah i nasilje, mediji i društvene strukture treba da promovišu informisanje, dijalog i odgovornost.

pročitajte još

LICEMERJE BLOKADERA: Žale se na muziku iz Ćacilenda, a evo šta oni rade (VIDEO)

Autor: Pink.rs

#Mediji

#Nasilje

#blokaderi

#poziv na nasilje

#Šolak

POVEZANE VESTI

Politika

Šolakovci nisu samo izvređali Vučića, već pozivaju na nasilje i iznose predlog: N1 i Nova bi mogle da budu javni servis!

Politika

ŽAKLINA TATALOVIĆ JAVNO PRIZNALA DA BLOKADERI SPROVODE STRAŠNO NASILJE: Udarili su na policiju u Novom Sadu! (VIDEO)

Politika

Ćuta stigao u Pionirski park i poziva na nasilje: Da teramo do kraja, ne okreći se sine

Politika

FDU TRAŽI KRV: Pozivaju na potpuno nasilje (FOTO)

Politika

NOVOSADSKI BLOKADERI NAJAVLJUJU NOVO PALJENJE SRBIJE U SUBOTU! Pozivaju na nasilje i linč!

Politika

N1 PRIZNAJE: Blokaderski fašisti napali policiju i pristalice SNS pirotehnikom u Novom Sadu! (VIDEO)