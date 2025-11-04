ŠOLAKOVCI SVAKE VEČERI POZIVAJU NA NASILJE: Sada spominju pogane vojske i čelični mač (VIDEO)

Voditelj Šolakove televizije poziva na nasilje, koristeći metafore o poganim vojskama i čeličnim mačevima, dok blokaderski narativ dodatno polarizuje društvo i širi strah.

Svake večeri gledamo nove primere nasilničkog i provokativnog sadržaja na Šolakovoj televiziji. Voditelj je tokom dnevnika izneo zastrašujuće reči, govoreći o „poganim vojskama“ i „čeličnom maču“, dok je opisivao Beograd u grotesknim, nasilnim slikama.

U svom govoru, on je sugerisao da bi, da se „Pobednik sa Kalemegdana“ mogao odmrznuti, stavio ruke na uši „ranjenoj majci da ne plače“ i ustao na „pogane vojske“ sa čeličnim mačem. Ova metafora, iako upakovana u teatralni govor, jasno šalje poruku nasilja i pretnje.

Ovakve izjave pokazuju da Šolakova televizija i njeni voditelji ne samo da šire strah i tenzije, već i kulturi nasilja daju medijski prostor i legitimitet. Umesto da izveštavaju ili komentarišu događaje, oni kreiraju i potenciraju agresivne slike i ekstremistički diskurs, što je opasno i neodgovorno.

Ova praksa se uklapa u širi obrazac blokaderskog ponašanja – medijski i verbalni napadi koji podstiču konflikt i šire paniku, dok istovremeno kritikuju druge za ista ponašanja koja sami promovišu.

Jasno je da građani Beograda i Srbije ne zaslužuju ovakvu propagandu. Umesto da gaje strah i nasilje, mediji i društvene strukture treba da promovišu informisanje, dijalog i odgovornost.

Autor: Pink.rs