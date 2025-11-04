BRNABIĆ ODGOVORILA LAZOVIĆU: Lepo bi bilo da mu neko objasni da Evropski savet definiše sveukupni politički pravac i prioritete EU

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži "Iks" i žestoko odgovorila Radomiru Lazoviću, poslaniku Zeleno levog fronta.

- Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, se danas u Briselu, između ostalog, sastao sa predsednikom Evropskog saveta, Antoniom Koštom. Lepo bi bilo da neko Lazoviću objasni da Evropski savet definiše sveukupni politički pravac i prioritete EU. Baš sitnica... No, šta zna Lazović šta je Evropski savet - ne maže se na hleb, samim tim - nije relevantno. A nije ni protivpožarni aparat - što Evropski savet kao takav čini potpuno nebitnim i neupotrebljivim u političkim procesima. Zamislite sada da takvi vode Srbiju - napisala je Brnabić.

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić @avucic, se danas u Briselu, između ostalog, sastao sa predsednikom Evropskog saveta, Antoniom Koštom. Lepo bi bilo da neko Lazoviću objasni da Evropski savet definiše sveukupni politički pravac i prioritete EU. Baš sitnica... No, šta… pic.twitter.com/N3R9j84I4R — Ana Brnabic (@anabrnabic) 04. новембар 2025.

Autor: Pink.rs