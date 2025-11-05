Potvrđeno iz NIS-a: Rafinerija ima dovoljno nafte do 25. novembra! Vlada intenzivno razmišlja o uvozu

Na sastanku stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru razmatrana je aktuelna situacija u vezi sa snabdevanjem tržišta naftnim derivatima.

Glavne teme sastanka u Ministarstvu rudarstva i energetike bili su nivo rezervi naftnih derivata kod naftnih kompanija, planovi za uvoz dizela i benzina i logistička pitanja u vezi sa transportom goriva iz regiona. Ocenjeno je da u ovom trenutku postoji stabilno snabdevanje domaćeg tržišta i da za sada nema promena u planovima za uvoz naftnih derivata za novembar uprkos različitim izazovima sa kojima se susreću naftne kompanije u pogledu nabavke goriva, logistike i funkcionisanja rafinerija u regionu.

Direktor Uprave za rezerve energenata Dragiša Lazarević zahvalio je predstavnicima relevantnih državnih institucija i naftnih kompanija na operativnosti i istakao značaj pravovremenog informisanja o svim potencijalnim problemima koji se mogu javiti u vezi sa nabavkom naftnih derivata.

Predstavnici NIS-a izvestili su da se proizvodnja u rafineriji u Pančevu odvija u skladu sa planovima predstavljenim na prethodnim sastancima radnog tela, što podrazumeva da ima dovoljno nafte da se prerada odvija do 25. novembra.

Na sastanku su predstavljene i administrativne mere predviđene Zaključkom Vlade sa ciljem da se olakšaju aktivnosti prilikom uvoza naftnih derivata. Takođe je istaknut značaj ravnomerne snabdevenosti tržišta, pre svega kroz adekvatno snabdevanje gorivom malih benzinskih stanica.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva finansija, Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičke direkcije za robne rezerve, Uprave za rezerve energenata, Uprave carina, Poreske uprave, Transnafte, Naftne industrije Srbije, Udruženja naftnih kompanija Srbije i kompanija članica udruženja.

