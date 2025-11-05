Drecun za Pink: Utvrditi ko je angažovao snajperiste, pokušaj da se oživi obojena revolucija (VIDEO)

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je danas u Novom jutru da je veoma značajna informacija koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo o snajperistima koji su došlu u Srbiju i istakao da je važno da se utvrdi ko ih je angažovao uz ocenu da očigledno postoje akteri tzv. obojene revolucije koji planiraju izazivanje ekstremnog nasilja u Srbiji.

"Ovo što je predsednik upozorio je veoma značajna informacija. Očigledno da su naše službe uspele da identifikuju dvojicu snajperista koji su došli i da identifikuju tragove novca", rekao je Drecun za TV Pink.

Naveo je da je očigledno da postoje akteri u tzv. obojenoj revoluciji koji planiraju izazivanje ekstremnog nasilja i da će službe utvrditi da li su to strane obaveštajne službe ili pojedinci ili određeni krugovi koji se, kako je rekao, skrivaju iza blokadera ili studenata.

"Bitno je da se onemogući da ti snajperisti počinu ono za šta su dobili novac", rekao je Drecun.

Govoreći o hibridnom ratu i pokušaju obojene revolucije u Srbiji, Drecun je rekao da se ponavlja obrazac iz drugih zemalja, poput trovanja opozicionara što je, kaže, pokušao da primeni Miša Bačulov.

''Pa neki drugi obrasci kao što je štrajk gladju, pa žrtvovanje... Sećate se kako je počelo arapsko proleće u Tunisu, tako što su jednog čoveka koji je nešto bio nezadovoljan zapalili. Obrazac je i Majdan koji se desio u Ukrajini, tako što su doveli snajperiste iz inostranstva koji su pucali na masu, a za to su optužili policiju. I onda je krenula nasilna promena vlasti u Ukrajini", rekao je Drecun.

Dodao je da je očigledno "zamrla" obojena revolucija i da pokušavaju da je reanimiraju.

''A to ne mogu sada da postignu nekim masovnim nasiljima, nego pokušavaju ciljanim nasiljem od strane pojedinaca ili grupa da postignu.

Naveo je da postoji opasnost za izazivanje incidenata i nasilja, čak i ubistava, ali da Srbija ima dovoljno jak državni mehanizam koji može da se suprotstavi svemu tome.

"Najveća odbrana svega toga je ono što oni napadaju, a to je narod Srbije. Narod Srbije neće to da dozvoli. Zato je i problem ovo što se dešava u Pionirskom parku, ti ljudi koji su prisutni tu ispred Skupštine. To je temeljni stub rušenja obojene revolucije. Tu se začelo rušenje te obojene revolucije i pokušaj nasilne promene vlasti", rekao je Drecun.

