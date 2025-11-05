AKTUELNO

UST najoštrije osuđuje targetiranje javnih tužilaca VJT u Beogradu

Udruženje sudija i tužilaca Srbije najoštrije osuđuje sramno i neprihvatljivo targetiranje javnog tužioca Danijele Jokanović i njenih kolega tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu od strane pojedninih medija i advokata okrivljenih.

Ovakvi napadi predstavljaju direktan pritisak na tužilaštvo, pokušaj zastrašivanja i kompromitovanja nosilaca javnotužilačke funkcije, kao i grubo podrivanje poverenja građana u pravosudni sistem.

Neosnovane javne prozivke i medijske kampanje usmerene protiv tužilaca koji svoj posao obavljaju profesionalno u skladu sa Ustavom i zakonima su nedopustive i moraju biti sankcionisane.

Što se tiče tvrdnji advokata da je tužilac Jokanović počinila krivično delo, UST podseća da su javni tužioci upoznati sa aspektima svoje krivične, disciplinske i etičke odgovornosti, zbog čega je apsolutno besmisleno i sramno da branilac osumnjičenog za teško krivično delo daje svoje neosnovane ocene, kojima urušava poverenje građana u rad javnog tužilaštva.

Takođe ističemo da je samostalnost javnog tužilaštva i javnih tužilaca zagarantovana Ustavom i zakonima Republike Srbije. Svako javno diskreditovanje tužilaca, naročito kroz medije, ugrožava njihov lični integritet, bezbednost i sposobnost da nesmetano obavljaju svoju dužnost u interesu pravde.

Zbog toga pozivamo Visoki savet tužilaštva da hitno reaguje i preduzme sve zakonom propisane mere radi zaštite javnih tužilaca od ovakvih napada i pritisaka, kao i da javno osudi svaki pokušaj mešanja u njihov rad.

Udruženje sudija i tužilaca Srbije izražava punu podršku tužiocu Danijeli Jokanović i tužiocima Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uz poruku da neće ćutati pred organizovanim pokušajima da se naruši integritet i nezavisnost pravosudnih organa.

