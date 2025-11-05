'TO JE ZA MENE PORAŽAVAJUĆE' Vučić o napadu blokadera na profesora Ristanovića: Podsetilo me na scene iz Niša

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je za njega poražavajuće to što su blokaderi napali i vređali profesora Mašinskog fakulteta Milana Ristanovića.

- To je za mene poražavajuće kao predsednika. Strašno je kad posetite Milana Bogdanovića i kako se troje dece oseća. Najteža je bila situacija za mene ono što sam gledao u Nišu, to je jezivo ponižavajuće bilo. Kada su ih pratili i gađali, legendarnog doktora Jerkana. Kada su onu devojku počupali za kosu i udarili, to su bile jezive scene. Ta scena sa profesorom me podsetila na to, da neki mladi čovek šutira u zadnjicu starijeg čoveka. I da svi stoje i ćute i da učestvuju u hajci protiv jednog čoveka. Toliko sam se jadno osećao, vratio sam se sa puta, trudio sam se da predstavljam dostojanstveno Srbiju, onda se vratite i pitate se da li je moguće da oni misle da na taj način mogu da rešavaju probleme i da pobede. Misle da se to nekome u narodu dopada i da je to rešnje za bilo šta? Što slabije stoje, biće nervozniji - kazao je Vučić.

Podsetimo, blokaderi su ispred Narodne skupštine šutirali i vređali uglednog profesora Mašinskog fakulteta Milana Ristanovića.

Profesor Ristanović se kretao iz pravca Pionirskog parka kada je jedan od blokadera iskoristio priliku za napad šutnuvši ga u leđa.

Autor: Jovana Nerić