'DRŽAVA SE NE SME UGROZITI' Vučević sa građanima ide ka Skupštini Srbije: Ako se delimo, sukobljavamo, rušimo snagu naše otadžbine

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da su se danas u Beogradu okupili ljudi kako bi poželeli dobrodošlicu Srbima sa Kosova i Metohije i zahvalili im na tome što istrajavaju čuvajući srpsko ime i prezime i srpsku državu u južnoj pokrajini.

Vučević je tokom šetnje sa građanima koji su se uputili ka Skupštini Srbije gde će nešto kasnije Srbi sa KiM koji pešače već osam dana biti dočekani u prestonici, kazao da je njihova ključna poruka da se država ne sme ugroziti.

Ne dozvoliti da bude ugrožena država

"Mislim da je njihova ključna poruka, a oni će to reći mnogo bolje od mene, da ne ugrozimo državu, jer ako ugrozimo Srbiju i svađamo se, delimo se, sukobljavamo se, rušimo snagu naše otadžbine, a njihova pozicija na Kosovu i Metohiji je daleko, daleko teža, da ne kažem, gotovo nemoguća", kazao je Vučević.

Kako je rekao, zato su se Srbi sa Kosova i Metohije i uputili na ovaj marš kako bi apelovali na sve građane Srbije, ne na jednu opciju, političku ili stranku, kako god, nego na sve, i na blokadere i antiblokadere, da se svi uozbiljimo i da ne dozvolimo da bude ugrožena država, bez obzira na različite stavove i različite poglede i različite politike", kazao je Vučević.Prema njegovim rečima, kada bude video Srbe sa Kosova i Metohije i kada bude u prilici da im se obrati, izviniće im se za neodgovorne izjave na koje su nailazili tokom puta.

"Izviniću se zbog malog broja ljudi koji su se ružno ophodili i ponašali prema njima dok su putovali ka Beogradu. Ako mi je nešto smetalo prethodnih dana, to su svakako uvrede koje su neodgovorni ljudi, koji su Srbi po imenu i prezimenu, a očigledno ne po osećanju i veri, uputili Srbima sa Kosova. To je takav bezobrazluk da vi nekom kažete 'marš na Kosovo', a taj čovek živi 20 ili 30 godina bukvalno pod okupacijom i visi mu život o koncu. Zaista je stvar elementarnog nevaspitanja i odsustva svakog vida morala i patriotizma", kazao je Vučević.Na pitanje da li očekuje da će mirno proteći skup ispred Narodne skupštine, budući da se tamo okupljaju i građani koji su protiv blokada i oni koji podržavaju studente, Vučević je istakao da ni na jednom skupu SNS-a nije bilo problema.

"Mi nikada nismo pravili nasilje"

"Mi nikada nismo pravili nikakvo nasilje, nismo vršili nasilje, nismo pozivali na nasilje, nismo pripremali nasilje, nismo išli ni na čije skupove da prekidamo i da ih napadamo, da smetamo. Nismo napadali bilo čije stranačke prostorije ili bilo čije prostorije, a sve je to rađeno nama i ne samo prethodnih godinu dana. Ovih godinu dana prethodnih je to kulminiralo", istakao je Vučević.

Ukazao je da su okupljeni ljudi oko njega došli da požele dobrodošlicu Srbima sa Kosova i Metohije, a ne da se sukobljavaju sa bilo kim.

"Mi ne želimo da se sukobljavamo ni sa kim, ni sa blokaderima, ni sa bilo kojim građaninom Srbije", istakao je Vučević.

Zamolio je poslanika Uglješu Mrdića i Dijanu Hrku, majku Stefana Hrke koji je nastradao u padu nadstrešnie na železničkoj stanici u Novom Sadu, kao i sve veterane da prekinu štrajk glađu i da se bore za svoje ciljeve na način koji ne ugrožava njihove zdravlje i živote."Nećemo lakše i brže doći do istine, do pravde i do pitanja pravne odgovornosti tako što će neko da ugrozi svoj život ili svoje zdravlje, a posebno ne verujem da će sreća biti u nesreći neke druge dece ili nekih drugih roditelja", poručio je Vučević.

Istakao je da se mora razumeti i podržavati 16 porodica nevino stradalih ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu, porodica jedine preživele osobe iz te tragedije kako bi se vratila u porodicu, u život koliko god je to moguće.

Veliki skup u Novom Sadu

"Moramo da razumemo bol porodica koje su izgubile svoje najbliže, tih ljudi, njihovih prijatelja, najbližih srodnika, a da istovremeno ne udaramo jedni druge i ne rušimo jedni druge", naglasio je predsednik SNS-a.

Vučević je pozvao sve Srbe sa Kosova i Metohije, ali i iz drugih delova zemlje, da se vrlo brzo okupe i vide na velikom skupu u srpskoj Atini, u Novom Sadu.

Naveo je da će taj skup biti brzo, kao i da su u pitanju dani.

"Verovatno će to biti veliki skup koji će nositi ključnu poruku, a to je stop separatizmu Dinka Gruhonjića, Bojana Pajtića i ostalih koji pokušavaju da odvoje Vojvodinu iz Srbije. Kao neko ko dolazi sa severa znam koliko je to opasno i koliko se to priprema i ima spoljnu podršku, odnosno podršku spolja. To nije igra. Moramo držati otvorene oči i razumeti šta se priprema i šta je scenario i kako se to prikazuje ili uvija u oblande da bi se prikazala kao nekakva borba za pravdu, istinu, institucije, na podršku mladima", rekao je Vučević.

Autor: S.M.