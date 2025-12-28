AKTUELNO

Politika

'HVALA SVIMA KOJI SU BRANILI I ODBRANILI NAŠU OTADŽBINU' Vučević: Uvek će pobeđivati oni koji vole Srbiju

Izvor: Pink,rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević prisustvovao je večerasnjem skupu ispred Doma Narodne skupstine Republike Srbije i poručio da će uvek pobeđivati oni koji vole Srbiju.

"Hvala svima koji su branili i odbranili nasu otadžbinu. Srbija je iznad svega. Uvek će pobeđivati oni koji vole Srbiju. Živela Srbija", poručio je Vučević na Instagram profilu.


Ispred Doma Narodne Skupštine Srbije večeras se okupio veliki broj građana, a postavljeni su i štandovi za Božićno selo, koje će narednih nekoliko dana biti otvoreno za sve građane.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u obraćanju građanima ispred Doma Narodne skupštine da je zahvalan studentima koji žele da uče i mladima koji su, kako je naveo, početkom godine u Pionirskom parku pokrenuli i odbranili najplemenitiju ideju - ideju postojanja suverene i nezavisne Srbije.

Autor: D.Bošković

#Miloš Vučevič

#uklanjanje ćacilenda

#ćacilend

