VELIKA ČAST ZA LIDERA SNS Vučević prisustvovao obeležavanju slave manastira Hilandar: Neka Bogorodica zaštiti naš narod, našu Srbiju i sve koji sa ljubavlju čuvaju mir, veru i jedinstvo (VIDEO)

Foto: Instagram.com/milosvucevic

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević prisustvovao je danas obeležavanju slave manastira Hilandara, Vavedenja Presvete Vladičice Bogorodice.

- Danas sam imao čast da prisustvujem obeležavanju slave manastira Hilandara — Vavedenja Presvete Vladičice Bogorodice.

Hilandar, sveto mesto našeg naroda na Svetoj Gori, vekovima je čuvar pravoslavlja, duhovnosti i identiteta. Svaka molitva u njegovim zidinama podseća nas na snagu vere, žrtve naših predaka i obavezu da čuvamo ono što nam je povereno.

Neka Bogorodica zaštiti naš narod, našu Srbiju i sve koji sa ljubavlju čuvaju mir, veru i jedinstvo - napisao je Vučević na svom Instagram nalogu.



