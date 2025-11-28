AKTUELNO

LIDER SNS VUČEVIĆ PRISUSTVAO SRPSKOM BEZBEDNOSNOM FORUMU CENTRA ZA DRUŠTVENU STABILNOST: Naša država je osujetila sve pokušaje dolaska na vlast i rušenja institucija nasilnim metodama

Izvor: Dnevnik, Foto: Instagram.com/milosvucevic ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević prisustvovao je danas Srpskom bezbednosnom forumu “Bezbednosni izazovi: snaga jedinstva 2025.” koji je organizovao Centar za društvenu stabilnost.

- Prisustvovao sam danas Srpskom bezbednosnom forumu “Bezbednosni izazovi: snaga jedinstva 2025.” koji je organizovao Centar za društvenu stabilnost. Dobre diskusije i analize stanja bezbednosti u našoj zemlji, iz više uglova, a u svetlu pokušaja izazivanja „obojene revolucije“, koje su inače poslednjih decenija u više država širom sveta dovele do destabilizacije političkih sistema i dubokih društvenih podela. Naša država je osujetila sve pokušaje dolaska na vlast i rušenja institucija nasilnim i nedemokratskim metodama, ali važno je rasvetliti i objasniti građanina šta se tu sve dešavalo, ko su finansijeri i inspiratori pokušaja izazivanja obojene revolucije. Treba o tome otvarati dijalog, poput ovog današnjeg na Forumu, jer dobro je da se čuju i mišljenja stručne javnosti i organizacija civilnog društva - napisao je lider SNS na svom Instagram nalogu.

Autor: A.A.

