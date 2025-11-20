'ZAGORELA JE TA VEČERA, NEMA OBOJENE REVOLUCIJE' Lider SNS Vučević poslao jasne poruke iz Sečnja: Pobedite ih ubedljivo, da ne mogu politički da se oporave četiri godine! Oni su se ispumpali, a mi smo porodica

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević održao je predizborni govor u Opštini Sečanj.

Vučević je naglasio da je teška godina iza nas, praktično od 1. novembra prošle godine kada smo imali strašnu tragediju, pa do ovih dana.

-Gotovo da niko od nas nije mogao pretpostavljati da neko može da izbaci đake iz škola, posvađa roditelje, da se blokiraju putevi, mostovi, trgovi, da se blokira život, da se blokiraju institucije, a sa pričom da se bore za institucije. Valjda nam se sam Gospod Bog dao snagu, i mudrošću Aleksandra Vučića, sačuvali ste i sačuvali smo državu. Zašto kažem to- ovde je bilo pitanje hoćemo li imati ustav i zakone ili će zavladati anarhija. Verujem da je svako od vas barem jedan dan bio ljut na državu što nije odlučnije pokazala da niko ne može da bude jači od nje. Ali, verujte, trebalo je mnogo strpljenja. Ovo što je radila država i Aleksandar Vučić, suštinski čuva sve građane, računajući i one koji su sprovodili nasilje i blokade. Gotovo je sa tim pričama o obojenim revolucijama- rekao je Vučević pred 500 ljudi u Sečnju.

On je naglasio i da će se "kajati mnogi koji su radili razne gluposti".

-Kajaće se svako ko je sprečavao roditelja da uvede dete u školu, vređao čoveka koji ne misli kao on. Više nismo ni Ćaci, sad smo Ćacad, neljudska stvorenja. Oni žive u nekim balonima na društvenim mrežama gde pothranjuju jedni drugima agresiju. A vama građani Opštine Sečanj hvala što ste verovali da ćemo izaći iz svega ovoga. Da nije bilo vaše podrške ne bismo to uspeli i danas bi imali Srbiju samo na papiru, a ambasade bi govorile ko je ministar. Naravno da im ne damo Srbiju, ona pripada narodu Srbije! Imamo čast i poštovanje prema svakome, ali o Srbiji odlučuje narod Srbije. Dok državu vodi predsednik Republike i naša stranka samo će građani odlučivati na fer i demokratskim izborima. Kada su ovi današnji blokaderi vodili državu prodavali su fabrike za tepsiju ribe. Sve ono što je stvaramo decenijama i vekovima. Rekli su da nam vojska ne treba, da nam ni policija ne treba maltene, škole su prodali i predali nevladinim organizacijama, da se stidimo sami sebe. Od 2012. smo krenuli napred. Tragedije se dešavaju i u drugim državama, ali niko ne radi ovo što su kod nas radili. Da vas podsetim, bilo je i drugih nesreća baš u Novom Sadu. Da je bio i Radnički univerzitet, Laundž i diskoteka Kontrast. Godine 2012. je bila tragedija u diskoteci Kontrast, kada je 6 mladih izgubilo život. u maju su bili izbori, kada je Tomislav Nikolić pobedio Borisa Tadića. Ni 40 dana nije prošlo, 5. maja 2012. tadašnji i današnji žuti su imali najveći koncert na otvorenom u Novom Sadu, gde su bili prisustni i Boris Tadić i Bojan Pajtić, kršeći i izbornu tišinu. Mi tada njima nismo govorili da su im krvave ruke i garave ruke, iako je to bilo u sred izborne kampanje. To se ne radi, to pokazuje najbolju razliku između neodgovornih i odgovornih ljudi- kazao je.

Lider SNS je podsetilo i da je bilo 1.000 napada na prostorije stranke, te da je 29 potpuno uništeno.

-Imali smo napade gde su pucali na ljude. Sve su to pravdali kroz svoje medije, pravili od žrtve nasilnika. Ovo 30. novembra jesu lokalni izbori i nisu samo lokalni izbori. Ovo jesu izbori za Opštinu Sečanj, ali imaju veliki značaj. Pre svega da pokažemo da nas nisu uplašili, nijedan pravi član SNS nije otišao. Znate ko je otišao? Oni koji su bili tu da se koriste. I hvala im na tome, da i mi otvorimo oči, da odvojimo žito od kukolja. Kao što su izdali državu, izdaće i njih. Ko jednom izda, taj je uvek izdajica. Učinite sve što možete u narednih osam dana da privedete kampanju kraju. Prvog decembra nema popravnog. Kako sada budemo sejali, tako ćemo da žanjemo naredne četiri godine. Kada imate politiku onako kako je blokaderi predvode ne vidim otvaranje radnih mesta i nove fabrike. Čudom je država uspela da poveća plate i da penzionerima budu veće plate od decembra. A da vam ne kažem šta nas je zadesilo oko NIS-a, šta nam se dešava na KiM i RS. A ovi su nas dotle „pumpali“ i „dinstali“. Ispumpali su se i predinstali su se. Zagorela je ta večera, dugo su dinstali, preigrali su se. Volim što ih nervira što nam se lista zove „Aleksandar Vučić- Najbolje za Sečanj“. Mi se ne stidimo našeg predsednika države, mi u SNS smo jedna porodica. Verujem da ćemo za koji dan napraviti lep doček predsedniku države. Nema predaje KiM i da poručimo da Dinko Gruhonjić i Bojan Pajtić neće odlučivati o Vojvodini! Nećete se igrati Vojvodinom! A neće ni Mila Pajić! A ove patriote da podsetim da su na istom frontu koji kažu da je Kosovo nezavisno, koji bi ukinuli SPC, nemojte da nosite srpska obeležja dok idete s njima, jer ste topovsko meso na šahovskoj tabli. Posle biste se samo kajali. A vi svuda da pobedite, da ne mogu da se oporave naredne četiri godine! Da kažemo dosta blokada! Ubedljivo da pobedite 30. novembra- jasna je poruka Vučevića iz banatske opštine.



Autor: Jovana Nerić