'TO PREDSTAVLJA UDŽBENIČKI PRIMER OBOJENE REVOLUCIJE' Vučević u Požarevcu na skupu protiv blokada: Sve prevare i trikove koje su mogli, oni su ispalili

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević nalazi se u Požarevcu sa okupljenim građanima koji se protive nezakonitim blokadama.

- To predstavlja udžbenički primer obojene revolucije. Vidite da sada pokušavaju, pre svega u gimnazijama. Oni bez škola nemaju masovnost. Meni nisu jasni roditelji koji u tome učestvuju. Da vi kažnjavate decu zbog svojih političkih ciljeva - kazao je Vučević i dodao:

Ljudi nemaju snagu da formiraju pokret, pa uzurpiraju deo države. Pokušavaju da preuzmu politiku, iako se formalno nisu uključili u politički život, mada suštinski jesu. Oni se bore za odgovornost, a odgovornost ih uopšte ne interesuje.
UŽIVO! SRPSKE TROBOJKE, OSMESI I JASNA PORUKA - SRBIJA JE PROTIV BLOKADA: Hiljade građana okupilo se u Kraljevu, Požarevcu i Vranju (FOTO)

- Sve prevare i trikove koje su mogli, oni su ispalili. Samo želim da poručim, nemojte decu da kažnjavate. Izgubili su godinu dana sa dugoročnim posledicama. Zloupotrebljavaju poginule već godinu dana. Za njih je to samo pogonsko gorivo za obojenu revoluciju - poručio je Vučević iz Požarevca.

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS SPECIJALNA EMISIJA POVODOM PROTESTA PROTIV BLOKADA: Krstić: Ljudi na skupovima rekli NE nasilju

