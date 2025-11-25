'NE MOGU DA SE TAKMIČIM SA PREDSEDNIKOM, ON JE SVA SELA OBIŠAO' Lider SNS Vučević poslao jasne poruke pred izbore iz Negotina: Najveća bitka je za ljude, verujem da ćemo ubedljivo pobediti

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević posetio je danas selo Urovica gde je razgovarao sa meštanima ovog negotinskog sela

-Ne mogu da se takmičim sa predsednikom oko topografije, ja nisam obišao sva sela i dalje u Negotinu. Ali je predsednik sa dužim stažom i više pređenih kilometara. Lekovito je da dođete iz jednog kraja Srbije u drugi, da vidite svoj narod i državu, lepote. Gledamo šta su problemi i izazovi, verujem da će žitelji Negotina, Sečnja i Mionice izabrati najbolje u nedelju- rekao je za Informer.

On je dalje naveo da je nesporno da ovi izbori imaju i veći značaj, jer 13 meseci imamo pokušaj obojene revolucije u državi.

-Ovo što će u nedelju biti će se prelamati na opštu situaciju u državi. Priznajemo da su favoriti, a mi ćemo se boriti da pobedimo. Ako oni pobede mi ćemo da čestitamo. Nekako mi govori da ćemo napraviti iznenađenje i da ćemo ubedljivo pobediti u Negotinu. Bilo mi je lepo zajedno sa predsednikom opštine Veličkovićem i penzionerima u Negotinu. Pričali smo o povećanju penzija, kako da vratimo njihovu decu i unuke iz inostranstva. To će biti najveća pobeda. A da bismo to radili ne možemo da blokiramo puteve i da gađamo jajima. Ovde je najveća bitka za ljude, putevi, obdaništa, TV signal. Sve zbog ljudi, da mogu da žive normalno. Za mene nema dileme, lista broj 1 „Aleksandar Vučić- Najbolje za Negotin“, najodgovorniji ljudi- zaključio je lider SNS.

Autor: D.Bošković