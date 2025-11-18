AKTUELNO

Politika

Lider SNS Vučević oštro reagovao na pretnje upućene srpskom predsedniku: Povampirene ustaše, uz mrežu svojih islamističkih medija, nastavljaju sa lažima (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je na skandalozne optužbe i pretnje upućene Aleksandru Vučić, ističući da je cilj da je sve dozvoljeno u borbi protiv srpskom predsednika.

- Dok hrvatskim gradovima špartaju nove generacije ustaša koje ne dozvoljavaju da se srpska reč čuje, a EU to prećutno podržava, u medijima puštaju da pojedini opskurni likovi poput Domagoja Margetića nastavljaju bestidnu kampanju dehuamnizacije predsednika Aleksandra Vučića. Lažni novinar koji se davno deklarisao kao srbomrzitelj, koji veliča zločine NDH tokom koje je postojao jedini dečji koncentracioni logor u kojem su ubijana srpska deca, opet pokazuje svoju bolesnu opsesiju predsednikom Vučićem. Povampirene ustaše, uz mrežu svojih bratskih islamističkih i šiptarskih medija iz Sarajeva i Prištine, nastavljaju sa kampanjom lažnih optužbi i šire davno raskrinkane laži- naveo je Vučević na Iksu.

On dalje naglašava da je njihov cilj jasan- da stvore ambijent u kojem je sve dozvoljeno u borbi protiv Vučića i Srbije, i atmosferu u kojoj se relativizuje odgovornost samih nasilnika koje sami navode da mu zbog tih laži presude.

- Pa tako i jedan potpuni anonimus preti predsedniku da neće smeti da dođe u Novi Sad jer će ga tu sačekati neki “aktivisti”, verovatno naoružani i sa fantomkama. Vučić je jedina brana svim avetima iz nacističke prošlosti i jedini garant mira i stabilnosti u ovom delu Evrope, i zato su najjači udari na njega. Predsednik Vučić ne menja svoje mišljenje niti politiku, uprkos svim napadima i pritiscima. I boriće se još snažnije, jer iza njega stoji najjača sila, a to je narod Srbije. Pobedićemo nasilje i zlo. Pobediće Srbija- zaključio je lider SNS.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#Miloš Vučević

