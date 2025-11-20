'POBEĐUJU ONI KOJI VOLE SRBIJU' Miloš Vučević poručio: Iza nas su teška vremena i ozbiljni izazovi, ne damo da srbomrzitelji odlučuju u naše ime! (FOTO)

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević održao je predizborni govor u Opštini Sečanj.

- Pobeđuju oni koji vole Srbiju i marljivo rade za sve njene građane! Poslednjih 13 godina, Srpska napredna stranka je pokazala šta znači ozbiljnost, odgovornost i patriotizam. Iza nas su teška vremena i ozbiljni izazovi. Dok smo se borili za našu Srbiju, za naše Kosovo i Metohiju i našu Srpsku, blokaderi su "pumpali i dinstali" i pokušali da izazovu obojenu revoluciju i unište nam državu. Blokirali su državu i život naroda da bi se domogli fotelja. Ali su se inspumpali i predinstali! Neće se nama Dinko Gruhonjić i Bojan Pajtić igrati Vojvodinom! Ne damo da srbomrzitelji odlučuju u naše ime! Ponosni smo što nam se lista zove “Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj” i hrabro stojimo uz politiku našeg lidera! Očekujem ubedljivu pobedu naše liste u Sečnju! Živeo Sečanj, Živela Srbija!!!- napisao je Miloš Vučević na svom instagram nalogu.

Autor: Jovana Nerić