SKUPŠTINA SRBIJE, TREĆI DAN: Poslanici nastavili raspravu o jedinstvenom biračkom spisku, leks specijalisu i amandmanima, na redu poslanička pitanja

Poslanici Narodne skupštine Srbije danas u 10 sati nastavili su rad poslaničkim pitanjima, što je uobičajeno na sednicama utorkom i četvrtkom.

Poslanici Narodne skupštine Srbije danas u 10 sati nastavili su rad raspravom o amandmanima na izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i o Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske.

U toku su poslanička pitanja.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić zaključila je juče zajedničku objedinjenu raspravu o prvih osam tačaka i zakazala za četvrtak u 10 sati raspravu po amandmanima.

Poslanici će nastaviti rad po amandmanima na izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i o Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske.

Reč je o leks specijalisu o zgradi Generalštaba Vojske Srbije, a predlog zakona je podnelo 110 narodnih poslanika.

Skupština Srbije je na dnevni red, na predlog Odbora za kulturu i informisanje, po hitnom postupku uvrstila predlog liste kandidata za izbor članova Saveta REM-a i o njoj će se raspravljati pošto se završi rasprava o amandmanima na prvih osam tačaka dnevnog reda.

