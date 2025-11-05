SKUPŠTINA SRBIJE: Poslanici nastavljaju raspravu o dva važna zakona

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju od 10 sati načelnu objedinjenu raspravu o svih osam tačaka dnevnog reda druge sednice redovnog jesenjeg zasedanja, među kojima su izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Stavove o predloženom rešenju su tokom jučerašnje rasprave izneli poslanici vladajuće koalicije koji su najavili podršku i ocenili da je taj zakon značajan za nastavak evropskog puta Srbije, kao i da će unaprediti izborni proces.

Opozicija je kritikovala izmene Zakona o JBS, tvrdeći da neće suštinski promeniti izborni proces.

Poslanici će nastaviti raspravu i o Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske.

Reč je o leks specijalisu o zgradi Generalštaba Vojske Srbije, a predlog zakona je podnelo 110 narodnih poslanika.

Na dnevnom redu su i predlozi zakona o obilgacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu u drumskom prevozu i tahografim, kao i o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda.

Pred poslanicima je i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Svete Lucije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Republike Benin o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i servisnih pasoša i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda između Vlade Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje.

Poslanici su odlučili da će o amandmanima od prve do pete tačke raspravljati odmah, po završenoj načelnoj raspravi.

