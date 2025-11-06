Vučić o izveštaju Evropske komisije: To je vaše mišljenje, a ne ogledalo stanja u Srbiji! Uvek ću nuditi dijalog, makar se i svađali 10 ili 15 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekeratom koji mu je uručio Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije.

Predsednik Vučić kaže da je veoma srećan što je danas mogao da primi godišnji izveštaj Evropske komisije o stanju u Srbiji.

- Vi ste rekli da je to ogledalo, ali ja bih rekao da je to vaše mišljenje, svakako ne ogledalo. Svakako sam zahvalan na svemu onome što ste danas izgovorili. Ja mislim da je to veoma bitno za sve građane, da čuju na pošten način šta vi očekujete. Ja ću uzeti samo jednu oblast koja je za nas strašno važna. Mi KiM smatramo našom teritorijom na osnovu međunarodnog prava, a vi ste rekli da moraju da se izvrše sve obaveze iz 2023. godine. Pre toga siguran sam da EU želi da se ispuni ono što je potpisano čak 10 godina ranije, 2013. godine. Ali verujem da će se to dogoditi na kraju - rekao je on.

Govoreći o Banjskoj, predsednik Vučić kaže da se nada da će svi odgovorni za događaje kada su Srbi ubijani i hapšeni još od 2008 godine biti uhapšeni.

- Zahvalan sam na svim analizama, i ja prihvatam da smo nedovoljno dobri na polju geopolitike. Kako ste sami rekli, imamo problem sa izražavanjem. Ne znam još koju reč nismo čuli u medijima protiv pripadnika vlasti, a koje na Zapadu nikada ne bi smeli da kažu. Ali da ne bih ulazio u to, moje srce i moja glava mi ne daju da lažem, zato ću skratiti govor. Srbija će da nastavi reforme, radićemo naporno i vredno, za nas je evropski put strateški izbor, i to se neće menjati do kraja mog mandata - rekao je predsednik.

Kaže da mnogo važnih stvari moramo da uradimo sa Evropljanima, i dodaje da mnogo očekujemo od radne grupe za energetiku.

Istovremeno, Vučić je rekao da se i sada više puta ugrizao za jezik jer rekao da će uvek lepo govoriti o EU.

Cenimo podršku Ursule fon der Lajen, kao i ogroman novac koji smo dobijali u okviru paketa podrške. Cenimo i investicije iz EU, verujem da imamo još mnogo toga što možemo da uradimo, a uveren sam da su nam potrebne velike i značajne reforme u oblasti pravosuđa i vladavine prava. Makar ih ne videli uvek isto. Ali to je valjda demokratija. Svakako sam saglasan da su nam tu potrebne reforme. Verujem i da ljudi u Vladi mogu da rade ubedljivije, osim mene koji prihvatam da sam krivac kada smo govorili o retorici i narativu

- Nije nam laka pozicija, ali mislim da je za Srbiju dobro da bude na evropskom putu. Reforme ćemo nastaviti - istakao je predsednik.

Bekerat je Vučiću predao Izveštaj EK u Palati Srbija, a nakon toga je usledio sastanak predsednika Srbije i ambasadora EU.

Bekerat se na početku obraćanja zahvalio predsedniku Vučiću na prilici da predstavi godišnji izveštaj Evropske komisije.

- Posebno se zahvaljujem što radimo to u ovoj, mojoj omiljenoj zgradi. Ovaj izveštaj dolazi u krucijalnom trenutku, u kontekstu geopolitičke situacije koja se menja. Zato je važno i proširenje EU. EU se već menja za te promene, i procenjuje efekte novih članova na unutrašnje uređenje - rekao je on.

Fon Bekerat kaže da je rat u Ukrajini pokazao zašto je proširenje tako važno.

- Proširenje se i dalje zasniva na zaslugama i dokazima. Samo istinske reforme mogu da dovedu zemlje kandidate do cilja. Put do članstva zasniva se na reformama i vladavini prava. Današnji izveštaj služi da se proceni gde Srbija stoji na evropskom putu - rekao je ambasador EU.

Naglasio je da izveštaj nije kritički dokument, već samo pokazuje gde je ostvaren napredak, a gde je potrebno dodatno raditi.

- Glavni zaključak je da je tempo reformi usporen, ali se konstatuju određeni pozitivni događaji u prethodnoj godini - rekao je on.

Govorio je o usklađivanju Srbije sa zajedničkom spoljnom politikom EU, i dodaje da izveštaj može da uzme u obzir samo završene reforme.

- Svejedno, mi pozdravljamo imenovanje novih članova tela za sastav REM-a, kao i rad na biračkom spisku - naglasio je Fon Bekerat.

On je takođe želeo da oda počast svima koji su dali doprinos u oblastima u kojima je ostvaren napredak, uključujući vlast, opoziciju i civilno društvo.

Fon Bekerat kaže da je potreban dodatan rad na slobodi govora, i rekao je da je retorika podela proširila društvene podele, i da Srbija mora da obnovi duh dijaloga.

Na pitanja o medijskim slobodama, Bekerat je rekao sledeće:

- U pravu ste, jedna od oblasti koja je istaknuta u izveštaju, gde je dodatni napredak i hitne mere su potrebne je oblast slobode izražavanja. Razlog zašto je procena takva je što verujemo da mora da dođe do promene u medijskom ambijentu, da mnogi novinari i medijske kuće doživljavaju pretnje od visokih zvaničnika - rekao je Bekerat.

Na isto pitanje, Vučić je rekao da misli sve suprotno i da je to sve što može da kaže.

- Samo mu prevedite ono navijanje od sinoć, to je valjda vrhunac političke misli visokoobrazovane elite u Srbiji, bez ikakve zadrške emitovano u svim medijima. Tu je najveća koncentracija kapitala, pobiše se ko je koga pokrao, sve su koncentrisali. Možda na to misle iz EU. Biće da ne misle, ali ja mislim. I niko to pravo neće da mi oduzme. Ali hajde nemoj jednom da uradiš taj seksualni čin, nego tri puta da uradim, da bi oni bili zadovoljni. Nije mi samo malo dete hologram, već svo troje dece. A ovo dete, kako je rekao Domagoj Margetić na N1, ima vilu u Berlinu. Gde je ta vila, stan, kuća? Sobičak - rekao je predsednik Srbije.

Za mene valjda ne važi da nemam ni decu, niti da moj brat može da tuži one koji pišu da je kriminalac, kazao je on.

- A ja nikada nikoga nisam tužio od novinara i urednika koji su gadosti pisali o meni. Ni za Jovanjicu, nikada! Ali, mi ćemo kao ozbiljna i odgovorna zemlja pažljivo da razmotrimo to. E sada zamislite kako je RTS to saopštio. Zamislite gospodine Bekerat, jedan čovek koji je u diktaturi urednik vesti, ne novinar, taj čovek je rekao da su ljudi koji mu se ne dopadaju stoka. U redu, stoka je korisna, od nje imate mast i meso. Ali onda je rekao dabogda svako dete dobilo rak i umrlo. Nemojte da se ljutite, a onda nam je RTS saopštio, zamislite, nije baš lepo da nam deca poumiru, oni su nam rekli da su pokrenuli disciplinski postupak. To će trajati godinama da bi utvrdili verovatno da on nije povredio nikoga, i da je on pravi novinar - rekao je Vučić.

Predsednik je, odgovarajući na pitanja novinara N1, rekao da nije novinare nazvao kriminalcima, već njihovog vlasnika.

- To je notorna činjenica. Ali u redu, svi žele da ćutim, a ne da govorim istinu narodu. Vi nemate ni elementarno vaspitanje da me saslušate. Dakle, ja mislim da je on notorni kriminalac, i vidim da su ovi drugi ljudi koji su radili sa njim misle da je kriminalac. Zato ga i tuže. I mislim da su svi u pravu tu kada govore o onima drugima. Jedino što ste pogrešili je to da se ja uopšte ne bavim vama. Svaka vaša gadost, odvratna reč, mi ide u prilog zato što to ljudi vide. Hvala vam na tome, i ni u čemu vas ne sprečavamo. I nikada se nismo mešali u to ko vam je urednik - kazao je on.

Kako je dodao, uvek će ponuditi i dijalog i razgovor.

- Ja moram da trpim uvrede, ali ponovo pozivam na razgovor. Još jednom pozivam i gospođu Hrku, i gospodina Mrdića, kakav god štrajk glađu da je u pitanju, da sa time prekinu. I zbog svog zdravlja, i zbog političke polarizacije. Ali ja mislim da je bitno da razgovaramo, svađali se 10 ili 15 sati, to je uvek bolje nego da jedna strana puca u nekoga - naveo je Vučić.

O pucnjavai ispred Škupštine Srbijie, Bekerat je rekao da nasilje nije put za Srbiju i da je potrebna balaža retorika.

- Ja želim povređenom da se što pre oporavi. I da ponovim, nasilje nije put napred. Jedini put napred je da se smiri retorika kako bi se stvorio prostor za dijalog. To sam ponovio više puta - dodao je Bekart.

Na pitanje o sankcijama NIS-u, Vučić kaže da je manje pesimističan nego što je bio, ali da će morati da bude rešeno.

- Nećemo skupljati benzin i dizel u kanticama. Uveren sam da Rusi vode razgovore, mi smo o tome obavešteni. Naravno moraju da pričaju sa Amerikancima, da li će to rešiti ostaje da se vidi. Za ljude je najvažnija sigurnost, i verujem da ćemo to obezbediti - kazao je predsednik.

Bekerat je kazao da nije bilo novih uslova za Srbiju iz EU, i da Srbija može postići brz napredak.

- Ovo je divna zemlja, ima ogroman kapacitet. To je najveća i najbogatija zemlja na Zapadnom Balkanu, i želimo da je vidimo u EU - kazao je ambasador.

On je takođe kazao da se u izveštaju EU ne pominje blokada RTS zato što ima vrlo malo prostora za specifične reference.

- Javni medijski servis ima veoma važnu ulogu u obezbeđivanju nezavisnih vesti građanima, i kao i svi drugi novinari oni moraju da obavljaju svoj važan posao bez smetnji ili pretnji. Mi ne delimo nezavisne novinare od drugih medija. Reč je o stvaranju podsticajnog okruženja koje će važiti za sve, a ne samo za pojedine novinare. Često me pitaju o pojedinim incidentima, ali mi govorimo o opštem medijskom okruženju, i da svi novinari mogu da rade svoj posao - rekao je Fon Bekerat.

Predsednik Vučić je na pitanje o sankcijama Rusiji, i da li je moguće da Srbija promeni tu odluku, rekao da su zaključci Saveta za nacionalnu bezbednost izdržali probu vremena četiri godine.

- I u Savetu za nacionalnu bezbednost i u Vladi tu odluku mogu da promene. Ja mislim da je važno da uradimo što više možemo da Srbija napreduje na evropskom putu. Bez obzira što mi je teško zbog toga što je zaboravio šta su Evropljani potpisali 2013. godine. A što se tiče medija, koliko je to trajalo, dve nedelje? Blokada RTS? Pa ništa nisu rekli za te dve nedelje, nijedna ambasada. Jedino protiv čega imam nešto je da sva politika i sva medijska scena nam liči na ono što misli urednik RTS, da nam deca pomru od raka i da smo stoka - kazao je on.

Vraćajući se na temu sankcija Rusiji, ističe da se nada skorom kraju rata u Ukrajini.

- Suviše sam ja mator da bih svoje mišljenje tako lako promenio - rekao je predsednik.

Autor: S.M.