VUČIĆ RAZOBLIČIO LICEMERJE EU O SLOBODI MEDIJA: Samo prevedite ambasadoru ono navijanje od sinoć

Izvor: Pink,rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarao je na pitanje novinara nakon sastanka sa šefom Delegacije EU u Srbiji Andreasom fon Bekeratom.

- Dovoljno je samo da pokažete kako nema slobode u Srbiji, da mu prevedete ono navijanje od sinoć. Spreman sam da razgovaram, nemoj to jednom da uradiš, nego to treba tri puta da učinim. Dvoje dece su mi hologram, a treće kriminalac. Dete mi ima vilu u Berlinu. Gde je vila, stan? To svakog dana radite. Pričate o ugroženosti. Što niste pričali o ugroženosti Branke Lazić? Ja moram da budem iznad toga, nikada nikoga nisam tužio, ni one koji su najgore bljuvotine iznosili. Jedan čovek u diktaturi koji je urednik vesti je rekao da su ljudi koji mu se ne dopadaju stoka, da nam da bog da svako dete dobilo rak. Onda nam je RTS saopšti da su pokrenuli disciplinski postupak pa će to da traje da bismo ustanovili da je on pravi i objektivni novinar. E ja sa tim ne mogu da se saglasim - rekao je Vučić.

Autor: D.Bošković

