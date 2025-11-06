Još jedna skandalozna odluka: Miša Bačulov PONOVO NA SLOBODI

Miša Bačulov izašao je iz pritvora i ponovo je na slobodi.

Zahtev za određivanje pritvora odbio je sudija Miloš Labudović, zbog čega je Bačulov izašao na slobodu.

Bačulov je saslušan zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra tokom hospitalizacije u Kliničkom centru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, navodno koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.

Autor: S.M.