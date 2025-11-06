AKTUELNO

Politika

Još jedna skandalozna odluka: Miša Bačulov PONOVO NA SLOBODI

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Informer.rs, Instagram.com ||

Miša Bačulov izašao je iz pritvora i ponovo je na slobodi.

Zahtev za određivanje pritvora odbio je sudija Miloš Labudović, zbog čega je Bačulov izašao na slobodu.

Bačulov je saslušan zbog postojanja osnova sumnje da je 2. novembra tokom hospitalizacije u Kliničkom centru Srbije, koristeći službeni mobilni telefon zaposlenih u KCS, navodno koordinirao nasilje koje se te večeri odvijalo ispred Doma narodne skupštine gde su se održavala dva javna skupa, jedan prijavljeni i jedan neprijavljeni.

Autor: S.M.

#Miša Bačulov

#Odluka

#Pritvor

#Sud

#sloboda

POVEZANE VESTI

Politika

MIŠA BAČULOV DIVLJAO NA PROTESTU: Nasrtao i vikao na ljude

Politika

UHAPŠENI MIŠA BAČULOV PREBAČEN U URGENTNI CENTAR: Ovo je razlog

Politika

Priveden Miša Bačulov! Predvodio napad na policiju i fizički nasrtao na njih

Politika

Separatista BAČULOV OPET PREDVODI NAPAD NA POLICIJU: U prvim redovima sa blokaderima, bačen i topovski udar (VIDEO)

Hronika

EVO KAKO JE PAO 'SILEDŽIJA' KOJI JE PREDVODIO NAPAD NA POLICIJU! Miša Bačulov uhapšen u porodičnom domu! (VIDEO)

Politika

'DA LI IMA NEŠTO DA SE POPIJE DA UPADNEM U VEŠTAČKU KOMU' Ovako je Miša Bačulov sa lekarom dogovarao trovanje da bi OPTUŽIO VUČIĆA I DRŽAVU (VIDEO)