MESAROVIĆ SE U ŠANGAJU SASTALA SA DELEGACIJOM KOMPANIJE ,'Geely Auto Group - ZEEKR': Predstavili smo komparativne prednosti našeg tržišta i visokoobrazovane radne snage

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović danas se sastala sa delegacijom kompanije ,,Geely Auto Group - ZEEKR” koju je predvodio potpredsednik Tong Zhiyuan.

U pitanju je renomirani proizvođač automobila koji kombinuje naprednu tehnologiju i atraktivni dizajn, čiji automobili se prodaju u 80 zemalja širom sveta.

-Razgovarali smo o mogućnostima za ulaganje u našu zemlju i predstavila sam im naše komparativne prednosti kada su u pitanju preferencijalna tržišta i visokoobrazovana radna snaga, kao i pozitivnu investicionu klimu i stabilan privredni ambijent. Pozvala sam predstavnike kompanije ,,Geely Auto Group - ZEEKR” da budu naši gosti u Srbiji kako bismo nastavili razgovore s obzirom na to da Srbija i Kina imaju potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini koji otvara velike mogućnosti za saradnju i partnerstvo. Srbiju i Kinu veže čelično prijateljstvo zasnovano na ličnim i prijateljskim vezama i vizionarskoj politici naših predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga. Snažni ekonomski rezultati koje danas ostvaruje Srbija potvrđuju kontinuitet politike predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem - izjavila je Mesarović.

Autor: Iva Besarabić