ANA BRNABIĆ SUTRA U BRISELU: Zakazani sastanci sa Kajom Kalas i Gertom Janom Kopmanom

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić sutra će u Briselu imati ključne sastanke sa visokom predstavnicom EU Kajom Kalas i generalnim direktorom za proširenje Gertom Janom Kopmanom.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić sutra će u Briselu imati sastanak sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Kajom Kalas, zakazan u 9 časova.

Nakon ovog susreta, Brnabić će se sastati i sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo, Gertom Janom Kopmanom, u 13 časova.

Autor: Iva Besarabić