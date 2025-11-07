Skupština završila raspravu o amandmanima, glasanje u 13 sati

Poslanici Skupštine Srbije zaključili su danas raspravu o amandmanima na prvih osam tačaka dnevnog reda, a predsedavajuća parlamenta Marina Raguš zakazala glasanje za 13 sati.

Poslanici će glasati o izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i o Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske.

Reč je o Leks specijalisu o zgradi Generalštaba Vojske Srbije, a predlog zakona je podnelo 110 narodnih poslanika.



Poslanici će glasati i o predlozima Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu u drumsko prevozu i tahografima i izmenama i dopunama Zakona o stavljanju na tržište drveta i drvnih proizvoda.

Poslanici će glasati i o tri međunarodna sporazuma.

Reč je o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Svete Lucije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Republike Benin o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i servisnih pasoša i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti bezbednosti i javnog reda između Vlade Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje.

Autor: D.Bošković