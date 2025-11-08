'Sledeća nedelja je od izuzetnog značaja' - Evo kada počinju sankcije Lukoilu

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, večeras je otkrio sve detalje u vezi sa američkim sankcijama NIS-u.

Kako je predsednik istakao, trenutna situacija nije samo pitanje NIS-a.

- Nije samo pitanje NIS-a, mi imamo LUKOIL u zemlji. Imamo 54 benzinske pumpe, oni u maloprodaji kod nas nemaju rafinerje. Imamo problem i sa LUKOIL, 28. novembra počinju sankcije ako se ne varam - rekao je predsednik i dodao:

- Druga stvar oko našeg NIS-a, ja mislim da je sledeća nedelja za nas od izuzetnog značaja. Verujem da ćemo pre 21. do 23. 24 najkasnije, pre toga moramo da rešimo taj status. To je vest da u ponedeljak ili utorak da pošaljemo pismo OFAK-u, američkoj vladi da vidimo da li prihvataju neki period od mesec, dva ili tri da nas izuzmu od sankcija. Verujem da preduzima ruska strana važne korake, mi smo im tu podrška i borimo se za svoju kompaniju i svoju zemlju. Ljudi ne treba da brinu. Cena nafte je skočila, ne zbog toga, već jer su povećane konotacije. Građani Srbije i dalje ne moraju da brinu. Imaću važne razgovore u sredu, ako se ne varam, u Parizu sa predsednikom Makronom.

Autor: D.Bošković