VULGARNO PONAŠANJE! SERGEJ TRIFUNOVIĆ VREĐA POLICIJU I NAROD Pogledajte šta radi (VIDEO)

Glumac Sergej Trifunović vređa policiju koja profesionalno radi svoj posao, koja čuva javni red i mir, ali na meti vulgarnih uvreda glumca našao se i narod.

Na društvenim mrežama kruži snimak na kojem se vidi i čuje glumac Sergej Trifunović koji se na sraman način obraća službenicima policije.

U ovom obraćanju Tifunović je srpsku policiju provocirao i vređao nazivajući ih "čobanima". Od Trigunovića mogle su da se čuju i druge vulgarne uvrede pa je svoje neistomišljenike nazivao "stokom".

Kako je izgledao ovaj vulgaran istup Sergeja Trifunovića možete pogledati u narednom snimku:

Autor: Pink.rs