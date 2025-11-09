Na društvenoj mreži X objavljen je tvit koji je izazvao veliku pažnju korisnika a u kojem jedan korisnik iznosi informaciju da je "vođama blokadera umesto po 4.000 isplaćeno 1.000 evra".
- Juče je vođama blokadera isplaćeno umesto po 4.000€, po 1.000 evra. Neki su se povukli, a neki su se pobunili, naveo je korisnik i dodao:
- Izgleda da kreće raskol polako među braćom ili je uvek novac bio u pitanju..
A onda je sa naloga ETF blokada tvitovano "i ko se ugradio".
Sa naloga Elektrotehničkog fakulteta u blokadi stigao je hitan odgovor:
- Transakcija je išla preko blokadera sa Fakulteta organizacionih nauka, pa su je oni ugradili. Menadžerska priča...
Oni su u odgovoru direktno tagovali i tako prozvali profil blokadera sa FON-a, koji im do trenutka pisanja ovog teksta nisu odgovorili.
