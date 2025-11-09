CIK: Do 13 časova u AP KiM glasalo 13,22 odsto birača, u Klokotu 16,84 odsto

Do 13 časova u drugom krugu lokalnih izbora u AP KiM glasalo je 13,22 odsto birača, odnosno njih 174.088 od upisanih 1.316.672, prema podacima Centralne izborne komisije, pri čemu je u opštini Klokot glasalo 16,84 odsto birača.

U Klokotu, jedinoj srpskoj sredini u kojoj se održava drugi krug lokalnih izbora, glasalo je 704 od upisanih 4.181 upisanih birača.

U najvećem gradu AP KiM Prištini glasalo je 39.070 birača od 222.418 sa pravom glasa, odnosno 17,57 odsto.

Ranije danas glasao je i kandidat Srpske liste za predsednika opštine Klokot Božidar Dejanović.

On je u pratnji nekoliko desetina građana glasao u Osnovnoj školi "Marko Rajković" u Vrbovcu odakle je pozvao građane da u što većem broju izađu na glasanje.

"Danas pre svega treba da ispoštujemo predizbirnu tišinu.Očekujem da će građani da iskoriste svoje pravo, da glasaju i da izađu u što većem broju. Građani mogu da očekuju boljitak u svakom pogledu", naveo je Dejanović.

Nakon prvog kruga lokalnih izbora održanog 12. oktobra, u drugi krug u Klokotu prošli su kandidat Srpske liste Božidar Dejanović kao i Srećko Spasić iz Građanske inicijative Srpska narodna sloga.

Uprkos tome što je Spasić odlučio da se pre nedelju dana povuče iz izborne trke i podrži Srpsku listu i Božidara Dejanovića, njegovo ime se nalazi na biračkom listiću jer je, kako je obrazložila Centralna izborna komisija u Prištini, zakasnio s obzirom na to da je rok za odustajanje bio 2. septembar.

U ovoj opštini u Kosovskom pomoravlju glasa se u pet biračkih centara, na devet biračkih mesta od kojih je jedno predviđeno za uslovno glasanje.

Na prostoru AP Kosovo i Metohija drugi krug lokalnih izbora održava se u 18 opština, među kojima su, Priština i južni deo Kosovske Mitrovice.

U prvom krugu lokalnih izbora Srpska lista je u preostalim opštinama u kojima Srbi čine većinu odnela ubedljivu pobedu.



Autor: Jovana Nerić