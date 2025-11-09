'ŠČEPALI SU NAS ZA SRCE - ZA KOSOVO' Lečić u 'Hit tvitu': Blokaderi su zaslepljeni, izmanipulisani i okoreli u mržnji! Moramo da se OTREZNIMO, sve je otišlo predaleko

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti ''Hit tvita'' bili su: Jelena Karleuša, pevačica, poznati glumac Branislav Lečić i bivša podpredsednica Vlade, profesorka Zorana Mihajlović.

Predlog broj 1

Bivša podpredsednica Vlade, profesorka Zorana Mihajlović istakla je da štrajk glađu nije način da se išta reši u društvu, te je pozvala i Uglješu i Dijanu Hrku da sa tim stanu.

- Uglješa Mrdić šrajkuje jer je mesecima pokušavao da dođe do tužilaštva koje je trebalo da radi svoj posao, a to je isti razlog kao i Dijane Hrke. On je tražio od tužilaštva da reaguje na jasne dokaze da dvojica ljudi imaju potpis na dokumentima gde su pokazali da su odgovorni za bezbednost železničke stanice u Novom Sadu - rekla je ona.

Ja sam takođe majka, mi smo roditelji, ali ima stvari koje se izvrću kada je u pitanju Dijana Hrka. Kada godinu dana nije uspelo da se uruši vlast, od svega što smo prošli, došli smo do toga da Hrka, sa nekoliko zahteva štrajkuje. Jedan je opravdan, a sve drugo su politički zahtevi, i nemaju veze sa padom nadstrešnice, dodaje Mihalović.

Ako neko misli da je bilo koja izjava Dijane Hrke slučajna, nije, ona je prilagođava situaciji, kaže Mihajlović.

- Ljudi vide, narod vidi, sada već imamo naučene reči da nije za poziciju, opoziciju... Ta priča da hoće da priča sa predsednikom, ali pred narodom, sve je to dogovor - navela je Mihajlović.

Treba da se setimo Gruhonjića, Mile Pajić, sada Severine, Tomspona... Dakle ima ih dosta, a suština je da se Srbija rasparča, kaže Mihajlović.

- Ne samo da su se okupili oko 'smrti' oni dele i žrtve. One porodice koje su izgubile najmilje, a nisu blokaderi najgore prolaze. Setite se Đura Race, majke koja je izgubila dve devojčice, govore da s eprodala. A ona kaže "Ja nemam više na koga da potrošim svoju prokletu platu". Oni neće pobediti, oni nisu pobedili... Ne napadjau oni predsendika kao predsednika, oni ga napadaju kao ličnost - priča Mihajlović.

Sve što se radi godinu dana je civilizacijski retrogradno. Oni ništa ne predlažu, oni samo idu na nered, agresiju, ubistva. Moramo da se setimo kako je nastao prostor u Pionirskom parku. Imali smo blokade, ali smo imali većinu studenata koji su tu došli da se zaštite, da uče, tražili su zaštitu. Imali smo malde ljude koji su godinu dana trpeli maltretiranje, dodala je Mihajlović.

Jelena Karleuša kaže da štrajkove glađu vidi kao farsu, i skretanje teme sa onoga što je fokus.

- Vučić je pokazao i dokazao skupovima ko koga podržava Perfidna igra protov predsednika, jedna majka implicira da je on kriv za nesreću,tragediju, i dolazi do jedne zamene teza. Moramo d akažemo da svi ti mladi ljudi koji su blokaderi i ćaci beže od suštine, šta je interes Srbije - rekla je Karleuša.

Razumem svačiju bol, razloge, ali ovde sam da kažem da Srbija ima viši interes, a to nije podela, dodala je potom.

- Deca koja su tu na blokadama su tu zbog trenda, oni ne znaju zašto su tu. Ta deca sutra mogu d aidu na ratište, ako se priklonimo nekima takvima. Naša deca će ići u rat ako se tako kaže. Vučić ima neutralnu politiku, i svaka čast Vučiću na žongliranju sa EU, Rusijom, Amerikom. Njegova spoljna politika je fantastična. Ali, mladim ljudima treba reći da skaču protiv sebe - dodala je Karleuša.

Deca koja ne znaju zašto skaču, nisu budućnost jer im niko nije objasnio da čine loše i sebi i zemlji,kaže Karleuša.

- Severina je poznata kao neko ko se zalaže za ocepljenje Kosova, ko negira Jasenovac, kao nekoga ko nas naziva genocidnim. Šokantno mi je, u najmanju ruku, kada čujem da srpska omladina nju naziva bloakderskom heroinom... Ona je kao, neki pojam Srbima Ona se služi jeftinim poenima, ja sam to mogla da radim, da bih imala opštu regionalnu popularnost... Ja sam mnogo propatila zbog mojih stavova, mogla sma d aćutim, ali sam izabrala da ne ćutim, jer pošten čovek razmišlja svojom glavom. Nisam se bavila pitanjima hrvastke, predsednikom, na koncertima nisam pominjala... - rekla je Kareuša.

Ako će neko ko je Srbin da između mene i nje izabere nju, ti ljudi ne znaju šta rade, kaže Kareuša.

- Hrvati imaju jasan nacionalni osećaj, narodski, ujedinjeni su i zajedinča je ideja za delovanje... Kada je reč o javnim ličnostima, ja sam u stalnoj komunikaciji sa pevačima, i svi su redom za Vučića, neka mi ne zamere - dodala je Karleuša.

Svi pevači redom su za Vučića! Kada ih pitam zašto samo ja govorim javno, a oni kažu da se plaše da ne dožive ono što sam ja. Ljudi se boje za egzistenciju - navela je Karleuša.

Govoreći o Ivanu Plavšiću, čoveku sa Javnog servisa, Karleuša kaže da ga poznaje, dodajući da mu oprašta jer je več dovoljno kaćnjen.

- Podseća me na onaj film ''300'' kada specifičan čovek izdaje kralja Sparte i on mu kaže da mu želi da živi zauvek. Isto tako ja za njega, iako je mojoj deci poželeo da umru od raka. Sergeja Trifunovića treba da bude sram, ja sam dete policajca. Policajci nisu neki bloakderi, ćaci... Sramota je što to rade - dodala je Karleuša.

Glumac Branislav Lečić kaže da je upotreba emocija na snazi, posebno u psolednjih godinu dana.

- To ne pripada pravoslavlju, to nije naše, to je jedan inženjering... Kada upotrebljavate emociju vi ste bezdušni, svi smo mi prolazni. Mi smo mali narod koji treba da se pogleda, da imamo empatiju... To je namera, bukvalno strategija kako da nas rastave sa sobom. Ja stalno o tome govorim, da dam signal, da je neverovatno da u jednoj državi imate takvu mržnju prema predsendiku, koji je legitimno izabran - dodao je on.

Vreme je da se otreznimo, znam svoj narod u kosku, srž, znam da se ovo dešavalo. Ne možemo opet da budemo jedni protiv drugih, nema alibija za to, dodao je Lečić.

- Imamo i upotrebu ličnosti, naša tragedija je što ne sagledavamo igru koja se nad nama vrši. Sve ovo nije slučajno, i moramo da vidimo šta se dešava u svetu. nema zemlje u svetu koja nema podele. To je globalni trend... Imamo liebralni tip koji je bio vadajući, i projektovan tako da je Zapad jedini gospodar i strateg, a kada su se pojavile suverenističke sile, svet u kome se uvažava razlika... Da brane svoju osobenost, desila se promena - navodi Lečić.

- 91 godine kada sam bio tamo, kada smo ratovali, digli smo se na česmi, i onda je bio terazijski parlament, i otišli smo u Zagreb da se sretnemo sa onima koji bi trebalo d apodrže tu ideju. Bilo ih je samo par, i tada je bilo jasno o čemu se radi - rekao je Lečić.

Ščepali su nas za srce - Za Kosovo! Ja sam iskonski demokrata, ali se bavim kao autentičnom potrebom, nisam se prodao. Neću da dozvolim da drugi mene instrumentalizuju, to ne dozvoljavam, rekao je Lečić.

Ja ne mogu da verujem da se neko ovako obraća policiji, policajcima. Uvek psotoji rečnik, a kad se sroza integritet, kada sve postane lično, kada mrziš, ne poštuješ instituciju, onda se dešavaju ovakve stvari, rekao je Lečić govoreći o kolegi Sergeju Trifunoviću.

- Vidiš kako su izmanipulisani, zaslepeli su. Oni misle da smo mi, sa druge strane , da smo kupljeni i slepi... - rekao je Lečić, pa dodao:

- Ne govorim direktno plaćene, govorim o onima koji su se navukli na mržnju. Zato treba d agledate da li je čaša polu prazna ili polu puna... Ako smo mi demokratsko društvo, uar ne vidimo da je ovo bolest? Ubacili su virus da nas za*ebu. Mi sebe treba da progutamo... - rekao je Lečić.

Predlog broj 2

Mihajlović, govoreći o izveštaju evropske komisije kaže da su čak i antisrpski mediji preneli da voz od Srbije do Beča kreće sledeće godine.

- To je ono što s eprepoznaje i u izveštaju. Srbija je zemlja gde ratsu plate, penzije, pruge... Imamo slike koridora, i kažu da je Srbija izopštena, al kao nema Srbije... Znači, Srbija je predstavljena da je nema, jer ona nije članica EU. Činjenica je da Srbija danas ima brzu brugu od Beograda do granice sa Mađarskom, činjenica je da svi ti mediji koji nas napadaju nemaju brze pruge, Slovenija, Hrvatska... Dakle Bugarska, Rumunija, tek poboljšava jednu. Mi smo zemlja koja 2025. ima brzu prugu. Mi so izgradili 610 kilometara autoputeva, i prešišali smo sve zemlje regiona. U brojnim sferama. Za vreme Vučića koga toliko napadaju, niko pre njega nije napravio metar pruge. Taj čovek je napravio gasovode, 151 zdravstveni centar... To su stvari koje se prepoznaju - dodala je Mihajlović.

Za očekivati je bilo da nam neće dati za 3 godine da otvorimo klastere, jer nismo uveli sankcije Rusiji, i to je to, dodala je potom.

- Imamo šizofrenu opoziciju i blokadere. Izveštaj, u onom delu korupcije, od Evrope, evropske unije, oni kažu da imamo napredak, i kod organizovanog kriminala... Pa to daleko od toga da je loš izveštaj - rekla je Mihajlović.

- Ovaj izveštaj nije najgori, ali je činjenica da kod nas opada želja da budemo članice EU. Pitanje KiM, naš odnos... Videli smo da bloakderi tuku policajce. Vidlei smo kako se u EU ponaša policija prema protestantima... Pa nas onda opet napadaju... Postoje dvostruki aršini, i kada je Vučić to rekao, mislim da nam trebaju neki standardi evropski - dodala je Mihajlović.

Kako je istakla, u Srbiji je dkoboda medija takva da, na primer, Nova i N1 kada govore o trajku glađu, mrdića ne pominju.

- Njihovi mozgovi su isprani u ovo svemu - dodala je potom.

Branislav Lečić dodaje da Srbija treba da teži ka Evropi, a u njihovim očima, mi smo faktor koji je rusofilski i pravoslavni.

- To je važno reći, nema vremena za laži. Zapad je uvek gledao da nas mrcvari, zavlači, da dogovore ne ispunjava. Mi treba da imamo našu nameru koja je zasnovana istinski da budemo deo Evrope, jer to istinski jesmo - rekao je Lečić.

Dešava se predgrađanski rat. Priča se sudarila sa suverenizmom, a to je dobrana multipolarnog sveta, i interesa manjih država. Imamo instalaciju, EU je jedino odredište za sada... Trap je suverenista, a Bajden je bio ova o kojoj sad pričamo. Evropa zato hoće da ratuje sa Rusijom, naveo je Lečić.

Instalacije kod nas su urađene za vreme komunizma, i imamo jači Jugoslovenski grad nego što igde postoji, dodaje glumac.

- Nepošteno bi bilo da je mehanizam to. Činjenica da zapad zabrani kulturu Rusije, Dostojevskog, Čehova, Čajkovskog... Prvi korak je zabrana. Ovo je svet... Koji ulazi u rat. Onoga momenta kada zapad izgubi svetla demokratije, onda on primenjuje isključivost - dodao je Lečić.

To što se neki primaju, postaju korisni idioti, to je namera, rekao je Lečić.

Karleuša je potom ponovila da je jedino rešenje ujedinjenje, a ne podele. I da moramo da se bavimo spoljnom politikom, što najbolje radi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Vučić je poslao sjajnu poruku Vojnom paradom, gde smo neutralni, i gledao svoja posla i interese. Ali, da nećemo dozvoliti da nas neko ponižava. Od srca podrška ocu nacije - dodala je.

Pobednički predlog za večeras bio je broj jedan, o čemu su se složili i gosti, kao i pratioci društvenih mreža.

Autor: D.Bošković