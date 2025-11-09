AKTUELNO

Politika

'NE MOŽEMO DA BUDEMO JEDNI PROTIV DRUGIH, NEMA ALIBIJA ZA TO' Lečić za Hit tvit: Vreme je da se otreznimo, znam svoj narod u kosku, srž!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Glumac Branislav Lečić kaže večeras za Hit tvit da je upotreba emocija na snazi, posebno u psolednjih godinu dana.

- To ne pripada pravoslavlju, to nije naše, to je jedan inženjering... Kada upotrebljavate emociju vi ste bezdušni, svi smo mi prolazni. Mi smo mali narod koji treba da s epogleda, da imamo empatiju... To je namera, bukvalno strategija kako da nas rastave sa sobom. Ja stalno o tome govorim, da dam signal, da je neverovatno da u jednoj državi imate takvu mržnju prema predsendiku, koji je legitimno izabran - dodao je on.

Vreme je da se otreznimo, znam svoj narod u kosku, srž, znam da se ovo dešavalo. Ne možemo opet da budemo jedni protiv drugih, nema alibija za to, dodao je Lečić.

Autor: D.Bošković

