AKTUELNO

Politika

Srpska lista pobedila u svih 10 opština na KiM – Glišić: Teror nije slomio narod!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar za javna ulaganja i predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić uputio je čestitku Srpskoj listi koja je prema preliminarnim rezultatima drugog kruga izbora na AP KiM osvojila deset opština i ocenio je da se uspeli da pobede uprkos nemogućim uslovima.

- Svim ljudima dole (AP KiM) velike čestitke i svaka im čast - u nemogućim uslovima da ostvare deset od deset pobeda, to je potpuno jedan impozantan podvig naših ljudi dole koji iz minuta u minut trpe teror i proganjanje i uspeli su da ostvare pobedu. Evo sada u Klokotu naš kandidat ima nešto više od 90 odsto podrške. To dovoljno govori da možete vi da vršite zulum koliko god hoćete, ali ljudi pokazuju šta žele, koga žele, koga podržavaju i tu je jasno - rekao je Glišić u Novom jutru na TV Pink. Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) privremenih institucija u Prištini preliminarni rezultati drugog kruga izbora na AP KiM pokazali su da su Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova osvojili po sedam opština, Demokratska partija Kosova šest, Alijansa za budućnost Kosova pet, dok je Srpska lista osvojila deset opština. U AP Kosovo i Metohija 12. oktobra održan je prvi krug lokalnih izbora koje su raspisale privremene prištinske institucije, a na njima je Srpska lista ubedljivo pobedila u devet od 10 srpskih opština na AP KiM.

Autor: Dalibor Stankov

#Dado Glišić

#Kosovo i Metohija

#Ministar za javna ulaganja

#Politika

#izobori

POVEZANE VESTI

Politika

Glišić za Pink: Volja naroda je na strani SNS, nekada više, a nekada malo manje

Politika

GLIŠIĆ ZA PINK: U svih 90 jedinica lokalne samouprave zajednički imenitelj je brilijantan rezultat svih lista koje je predvodio Aleksandar Vučić (VIDE

Izbori 2024

Glišić: Srpska napredna stranka ostvarila aplosutni trijumf na izborima 2. juna

Politika

'DA JE NEKO BIO TAMO - STRADAO BI' Glišić o pucnjavi na prostorije SNS-a u Vrnjačkoj Banji: To je jeziv događaj koji pokazuje njihov očaj i na šta su

Politika

Glišić za Pink: Na izborima za mesne zajednice u Babušnici i Beloj Palanci SNS osvojila SVE MANDATE

Politika

Glišić: Zgrožen sam snimkom iz Pete beogradske gimnazije! Borićemo se svom snagom da nam sutrašnjica ne izgleda onako kako smo juče na ovom snimku vi