LIDER SNS MILOŠ VUČEVIĆ STAVIO TAČKU NA OPTUŽBE: Nije se puštala muzika protiv Dijane Hrke! Možda su te pesme podrška Mrdiću

Predsednik SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević naglasio je da se pesma i okupljanje ljudima u Ćacilendu ne može zabraniti.

Nije se puštala muzika protiv Dijane Hrke. Puštala se muzika da bi se ljudi tamo okupljali i prosto iskazali svoj patriotski osećaj ili naboj. Ne možete zabraniti sada i pesmu, ne možete sada zabraniti sada ljudima da se okupljaju i da se druže na način kako oni smatraju da treba da se druže. Možda su te pesme podrška Uglješi Mrdiću da istraje u svojim zahtevima, ne u štrajku glađu. A zašto su te pesme protiv Dijane Hrke, odakle uopšte da su to pesme protiv nekog? A onda smo juče videli da svi oni tamo oko Dijane Hrke uzvikuju, pevaju i skandiraju najgore protiv predsednika Republike- izjavio je za K1 televiziju Vučević.

