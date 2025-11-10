'NIKO TE NIJE HAPSIO KAO KRIMINALCA' - Goran Karadžić poručio Štimcu nakon što su blokaderi zviždali himni: TI SI, DRUŽE, IZDAJNIK DRŽAVE! (VIDEO)

Blokaderi dobro znaju šta rade.

Goran Karadžić, direktor JP "Stara planina", komentarisao je za TV Informer to štoblokaderi ispred Narodne skupštine zvižde dok se intornira državna himna.

- Jedan od blokadera kaže, zviždimo Srpskoj himni, a drugi kaže "znam, znam".

Na pitanje šta se dogodilo sa nama i u kakvom društvu to živimo, Karadžić kaže:

- Nije ovo naše društvo.

Karadžić je naveo da je čuo komentar jedne od blokaderki kako je poručila da je "kod njih prisutna šaka jada". Kako je istakao, kao bivšem sportisti mu je posebno teško da sluša takve scene i to ponašanje kada se intornira srpska himna.

- Jedan od najjačih osećaja kod čoveka koji trenira sport nije kada mu okače medalju ili daju pehar. Ljubav prema sportu i ponos najjači su tada kada se intonira himna. E sada ću pitati Vladimira Štimca kako se oseća u ovim momentima. Ne mora da sluša tu konverzaciju među blokaderima, znaju oni jako dobro šta rade - rekao je Karadžić i dodaje:

- Momče visoki, niko te nije hapsio kao kriminalca. Nisi ti nikakav kriminalac, ti si izdajnik države. Jedan od izdajnika države, zato si uhapšen. Zvao si ljude da dođu i da sprovode državni udar.

Za kraj je istakao da se čitave godine vodi borba oko posledica tragičnog pada nadstrešnice i da se sada pokušava da se ta tema iskoristi na drugačiji način.

- Tražite pravdu? A šta mi tražimo? Šta svi građani Srbije sa predsednikom i celokupnom Vladom na čelu države traže? Upravo da se reši ta stvar - rekao je Karadžić.

Autor: A.A.