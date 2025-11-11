Jeremić: Hrkin bol se koristi za političke ciljeve - Vučić pokazao ljudskost; Ibrahimović: Mnogo je važna poruka koju je predsednik poslao jer je pokazao da su razgovor i dijalog najvažniji

Hrvatska nije završila posao iz Tuđmanove ere, a Srbi u toj zemlji i dalje ne mogu da žive normalno, ocenio je Predrag Jeremić, urednik informativne redakcije portala Pink.rs u Novom jutru na Tv Pink.

– To je nastavak svega onoga što smo imali nad našim stanovništvom i nad tim svetskim dešavanjima. Ne verujem da je Hrvatska odstupila od Tuđmanove politike. Oni nisu završili svoj posao – nisu proterali srpsko stanovništvo. Ne dozvoljava se da Srbi žive normalno u Hrvatskoj, dok sa druge strane hrvatski narod uživa sva prava u Srbiji. To je opomena za Brisel, koji nama spočitava da nismo još za EU, a pustili su Hrvatsku koja nije još raščistila sama sa sobom – upozorio je Jeremić.

Komentarišući štrajk glađu Dijane Hrke i Uglješe Mrdića, rekao je da se saoseća sa bolom porodica, ali da je jasno da neko pokušava da ih instruira.

– Ako pogledamo to, svi se saosećamo sa njenim bolom, ali vidimo da neko pokušava da instruira porodice nastradalih, pa i Dijanu Hrku. Ako se vratimo unatrag, ona je govorila da predsednik nema nikakvu odgovornost i da ne treba da se govori protiv njega oko pada nadstrešnice. Dolazimo sada u situaciju da ona iznosi pogrdne reči, ali sa druge strane, bitno je što je predsednik razgovarao i sa gospođom Hrkom i sa gospodinom Mrdićem. Jednostavno se postavio kao otac nacije koji brine o svakom građaninu – naglasio je Jeremić.

Osvrnuo se i na kritike zbog puštanja muzike tokom protesta.

– Oni su se protivili jer navodno muzika provocira tu ženu, a zašto nisu osudili to što rade oni? Jer i oni sve vreme protesta pevaju, odaju počast minutom ćutanja, a onda se vesele, pevaju, peku prasiće. To su pesme koje su puštane i ranije i nisu bile uperene protiv nje – dodao je Jeremić.

Govoreći o studentskoj listi, izrazio je sumnju u njenu održivost.

– Ja sam ubeđen da, kako vreme prolazi, ako izbori budu regularni ili malo pre roka, verujem da studentska lista neće ni postojati. Oni nemaju ni plan, ni program, nemaju ni imena 250 kandidata, ništa. Tako veštački nešto ne može da postoji. Zbunjuju i glasače i sve one koji žele da učestvuju u izbornom procesu. Sve sam više ubeđenja da mi njih na listama nećemo videti, osim predstavnika opozicije – rekao je Jeremić.

Ibro Ibrahimović, član predsedništva SPS-a, ocenio je da je situacija u Splitu ogledalo šireg društvenog problema u Hrvatskoj.

– Posebno je interesantan Split. HDZ je to namenski uradio. Split je postao bastion crnila i predstavništvo ustaške kulture. Nije slučajno da je u Splitu najveći broj iseljenih stanovnika devedesetih i da je u Splitu bio logor za mučenje. Atmosfera u društvu jeste odraz atmosfere u hrvatskom društvu, koje je bilo slepo na sve desničarske sadržaje koje postoje decenijama. A sa druge strane, i Evropi će se to vratiti kao bumerang zbog svega onoga što su ćutali svih ovih godina. Setite se koncerta Tompsona – podsetio je Ibrahimović.

Govoreći o štrajku Hrke i Mrdića, naglasio je važnost institucionalnog postupanja i dijaloga.

– Mnogo je važna poruka koju je predsednik poslao jer je pokazao da je razgovor i dijalog najvažniji. A sa druge strane, i gospođa Hrka i gospodin Mrdić štrajkuju glađu zbog iste stvari. Moramo dozvoliti da sud i tužioci urade posao, da ne dođe do nikakve greške. Kada pričamo o Hrki, mislim da njen bol svakako treba da razumemo, ali mislim da je loše što neko pokušava njen bol da ispolitizuje i da manipuliše time – naglasio je Ibrahimović.

Opozicione pozive na blokade ocenio je kao štetne i neodgovorne.

– Meni su neverovatne te blokaderske ideje. Pričamo o blokadama, a opozicione partije imaju obavezu jer im je neko dao glas da do normalizacije odnosa dođe kroz dijalog. Ne možete da ulazite u izbore za koje vi unapred kažete da su pokradeni. Kada čujem pozive da se sve blokira, to je ozbiljna autodestrukcija – upozorio je Ibrahimović.

O studentskoj listi izneo je sličan stav kao Jeremić, uz fokus na nedostatak konkretnih predloga.

– Studentska lista ima ideju da promeni sistem, ali nam niko nije rekao koji to sistem treba da bude. Mislim da je to važno za narod, za budućnost ove zemlje. Valjda je važan program, valjda je važan razgovor na tu temu. Dakle, to skrivanje magle i držanje pod velom tajne čini mi se da kod ljudi koji su bili neutralni izaziva jedno nepoverenje. Nemamo nikakav plan, program, ideju. Verujte nam – blanko. Uz svo uvažavanje, studenti imaju samo formalno obrazovanje, nemaju nikakvo iskustvo u vođenju države – dodao je Ibrahimović.

Autor: Dalibor Stankov