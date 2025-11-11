Brnabić: Vučić neće dozvoliti otkaze u namenskoj, blokaderi pokazuju licemerje

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je da predsednik Aleksandar Vučić neće dozvoliti da zaposleni u namenskoj industriji ostanu bez posla, ocenivši da oni koji ga sada kritikuju zbog zabrane izvoza oružja, a ranije su ga napadali zbog samog izvoza, pokazuju krajnje licemerje.

Brnabićeva je reagovala na tekst objavljen na portalu N1 pod naslovom „Spremaju se otpuštanja u namenskoj: Zbog zabrane izvoza oružja stotinama ljudi prete otkazi“, navodeći da su kritike upućene Vučiću kontradiktorne i politički motivisane.

– Kakvi licemeri! Do juče su optuživali Aleksandra Vučića za izvoz oružja i municije, a danas se žale da prete otkazi zbog zabrane izvoza. A kada je Aleksandar Vučić to pričao i pitao šta će ti ljudi da rade kada ne bude izvoza, bio je najgori na svetu. Loši smo i kad izvozimo i kad ne izvozimo – i to je suština blokaderske politike – navela je Brnabićeva na društvenoj mreži Iks.

Dodala je da, šta god Vučić uradio, za blokadere je uvek kriv, ističući da se na takav način država ne vodi.

– Kamen na kamenu ne bi ostao da se blokaderi dokopaju vlasti, a ovo je samo jedan primer toga. Bez brige – neće Aleksandar Vučić dozvoliti da ljudi ostanu bez posla i plata – naglasila je Brnabićeva.

Podsetila je da Vučić nije podigao srpsku namensku industriju sa kolena da bi je sada uništio zbog političkih pritisaka.

– Ali, mudro je pustio da ponovo pokažu svoje licemerje – zaključila je Brnabićeva.

U tekstu na koji je reagovala, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranka Savić navela je da je u fabrikama oružja u toku pravljenje spiskova radnika koji će biti proglašeni za tehnološki višak. Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je da „novca u fabrikama oružja nema zbog zabrane izvoza, iako su magacini puni“, što, kako navodi portal N1, potvrđuju i njihova saznanja.

Autor: Dalibor Stankov