EKSKLUZIVNO: Snimak koji sve otkriva – Duduk udara čoveka autom, a Ninić optužuje Srbiju!

Advokat Ivan Ninić objavio je niz fotografija i informacija u vezi sa ranjavanjem Milana Vukašinovića Duduka iz Leposavića, tvrdeći da je „srpski metak u leđa“ pokrenuo „Banjska 2“ i direktno optužujući državu Srbiju.

Na društvenoj mreži Iks, kao i u izjavama za medije, pozvao je međunarodnu zajednicu, KFOR i Euleks da sprovedu istragu.

Međutim, prema svedočenjima više Srba sa Kosova i Metohije, Vukašinović je godinama bio povezan sa šiptarskim ilegalnim institucijama, a njegovi navodi doveli su do hapšenja brojnih Srba sa severa Kosova koji se i danas nalaze u zatvorima.

U prilog tim tvrdnjama, redakcija poseduje ekskluzivan video snimak na kojem se vidi kako Milan Vukašinović Duduk automobilom udara čoveka, a zatim se smeje. Snimak, koji je izazvao ogorčenje među meštanima, dodatno potvrđuje navode o njegovom bahatom ponašanju i zaštiti koju je godinama uživao od strane šiptarskih struktura.

Fotografiju džipa u kojem je, prema tvrdnjama advokata Ninića, Duduk ranjen, objavljujemo uz ovaj tekst. Prema izvorima sa terena, slika je mogla biti načinjena isključivo od strane šiptarske policije koja je tih dana obezbeđivala lokaciju. Njeno poreklo dodatno otvara pitanje o izvorima informacija koje Ninić koristi u svojim javnim nastupima.

Ninić je i ranije zauzimao stavove koji se poklapaju sa interesima kosovskih struktura. Tokom događaja u Banjskoj 2023. godine, bezrezervno je prihvatio narativ o legitimnosti tzv. kosovske policije, ignorišući činjenicu da su njihove snage ušle na sever mimo Rezolucije 1244 i bez kontrole KFOR-a i UNMIK-a. Srbi koji su tada stradali u samoobrani, u njegovim izjavama izgubili su status žrtava i označeni kao teroristi.

Sličan obrazac ponovio se i nakon eksplozije na kanalu Ibar–Lepenac, kada je srpsko stanovništvo ostalo bez struje i vode. Bez dokaza, Ninić je optužio predsednika Srbije i Milana Radoičića, skrećući pažnju sa delovanja kosovskih struktura.

Telegram kanal „Koridor“, koji izveštava o zločinima nad Srbima na Kosovu, navodi da je indikativno što je Ninić prvi došao u posed fotografija koje su načinile šiptarske službe. Kanal ga je ranije označio kao saradnika režima Aljbina Kurtija, tvrdeći da se u Turskoj sastao sa licima označenim kao Sadik i Jašari, od kojih je dobio novac za lobiranje protiv Srbije.

Meštani Leposavića i Zvečana svedoče da je Duduk godinama prijavljivao Srbe, što je dovodilo do njihovih hapšenja i zlostavljanja. Jedan od njih kaže:

– Kad se posvađa sa nekim, on prijavi da taj ima oružje. Dođu specijalci, uhapse čoveka, drže ga mesecima, biju, pa ga optuže za nešto. Mnogo je srpskih majki zbog Duduka zaplakalo.

Drugi dodaje:

– Za pedeset evra je bio spreman brata da proda. On i Radojica su pravili spiskove Srba za hapšenje. Nije on neprijatelj Srpske liste, on je neprijatelj Srbije i svih Srba.

U trenutku kada srpske službe sprovode akciju protiv špijunaže, Ninić izlazi sa fotografijama koje, prema više izvora, potiču iz kosovskih struktura i koristi ih za napad na sopstvenu državu. Prema nezvaničnim informacijama, među uhapšenima u Raškoj je i Milan Vukašinović Duduk, koji je bio zadužen za prenos poverljivih podataka Prištini i Tirani.

Video snimak i fotografije koje objavljujemo ne samo da potvrđuju sumnje u delovanje Milana Vukašinovića Duduka, već i otvaraju ozbiljna pitanja o ulozi pojedinaca koji, kako tvrde meštani, godinama deluju protiv interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Levo je Duduk, a u sredini Rahim Pacoli, koji radi u kosovskoj obaveštajnoj službi.

https://x.com/Silvana71376830/status/1988241937292316680

Autor: Dalibor Stankov