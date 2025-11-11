Isti medijski napadi od prozapadnih medija u Srbiji i iz Prištine: Ninić i Osmani brane čoveka osumnjičenog za saradnju sa kosovskim službama

Interesovanje za Milana Vukašinovića zvanog Duduk, iz Leposavića, čoveka koji je osumnjičen da je godinama sarađivao sa šiptarskim strukturama i zbog koga je, kako navode naši izvori uhapšeno više desetina Srba, pokazao je advokat Ivan Ninić i tzv predsednica lažne države Kosovo, Vjosa Osmana.

U trenutku kada su u Srbiji sprovedene akcije hapšenja više lica zbog sumnje na špijunažu, a bezbednosne službe prikupile dokumentaciju koja ukazuje na curenje poverljivih podataka ka Prištini, Ninić je prvi objavio fotografije vozila u kojem je Vukašinović navodno ranjen. Prema izvorima sa terena, te fotografije su načinjene od strane okupacionih kosovskih institucija koje su obezbeđivale lokaciju nakon incidenta, što otvara pitanje po kom osnovu je materijal iz operativnih postupaka neprijateljske strane završio u rukama advokata iz Srbije, i to u roku od nekoliko sati.

Na sve to, Ninić je alarmirao prozapadne medije navodeći kako je "država Srbije pucala u leđa Vukašinoviću", izbegavajući da navede za šta je tačno Vukašinović osumnjičen. Uobičajno sinhronizovana reakcija usledila je i iz Prištine. Vjosa Osmani je danas izašla sa izjavom da je reč o „pokušaju ubistva od strane državnih institucija Srbije nad državljaninom Kosova“ i da je time „narušen suverenitet Republike Kosovo“. Isti narativ Ninić istovremeno plasira u prozapadnim medijima u Srbiji, insistirajući na tome da su srpske institucije ovim činom pokrenule "Banjsku 2", iako se zvanično ne zna mesto događaja, niti su rezultati istrage objavljeni.

Tako nastaje jedinstvena medijska konstrukcija, Ivan Ninić iz Beograda i Osmani iz Prištine predstavljaju ranjavanje Vukašinovića kao „državni napad Srbije na državljanina Kosova“ i kao narušavanje „suvereniteta Kosova“, iako su Kosovo i Metohija prema rezoluciji 1244 neotuđivi deo Srbije.

Ono što se namerno prećutkuje u ovom zajedničkom nastupu jeste činjenica da je Vukašinović, prema iskazima više svedoka sa Kosova i Metohije, godinama postupao u kontaktu sa strukturama u Prištini i da su nakon njegovih informacija hapšeni Srbi sa severa pokrajine.

Na pitanje zašto se Ninić nikada nije angažovao oko njihovih slučajeva, naši izvori odgovaraju da se „ne raspituje za Srbe koji trpe posledice, već za čoveka koji je sa tim strukturama sarađivao“.

Pažnju izaziva i informacija da je uoči poslednjih lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, Vukašinović zajedno sa Radoicom Radovanovićem, licem koje se u lokalnoj javnosti takođe povezuje sa strukturama u Prištini, ugostio narodnog poslanika Milana Parandilovića. Postavlja se pitanje u kom svojstvu je državni funkcioner boravio u društvu osoba koje su predmet operativnog interesovanja službi bezbednosti i šta je bio povod tog susreta.

Prema sagovornicima redakcije, ovo više nije pitanje jednog advokata, već pitanje smišljene medijsko-političke operacije čiji je cilj da se ranjavanje Vukašinovića iskoristi za konstruisanje priče o navodnom napadu Srbije na „državljanina Kosova“, čime se istovremeno štiti lice koje je pod istragom i diskredituju institucije sopstvene države.

Interesovanje za Vukašinovića, dakle, ne dolazi ni od Srba sa Kosova i Metohije, ni od državnih organa Srbije. Jedino se Ivan Ninić, strukture u Prištini i Vjosa Osmani uporno raspituju za njega, zahtevaju pristup i grade politički narativ. To što su svi na istoj strani ne govori ništa o Srbiji ,ali mnogo govori o njima.

Autor: A.A.