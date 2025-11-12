RATUJU SVI PROTIV SVIH! Blokaderi napali blokaderski N1, a Nataša Kandić lažne veterane - NOVE SVAĐE

Rat među blokaderima prerasta u rat svih protiv svih!

Na društvenoj mreži "X" izbila je nova svađa među blokaderima kada je televizija N1 uključila u program lažnog ratnog veterana Nenada Stanića.

Jedna blokaderka je prokomentarisala da joj se "N1 gadi".

"N1, Nenad Stanić daje intervju. Gadite mi se", navela je je ona.

Nadovezala se Nataša Kandić napisavši da "podrška ratnih veterana postaje morbidna".

"Podrška ratnih veterana postaje morbidna. Oni određuju da Dijani Hrka, 11. dana gladovanja, nije potrebna infuzija, oni vraćaju hitnu pomoć koju su neki [zabrinuti] građani pozvali, oni ponavljaju da ona neće prekinuti štrajk... samo što ne kažu da su njeni čuvari do smrti", kaže Nataša Kandić i dodaje:

"Kao da je pobunjena Srbija upala u zamku ratnih veterana".

Da je poštena i čista osoba taj dobrovoljac Nenad Stanić kazao bi studentima, koje navodno štiti (?), da je na Košarama poginulo 50 redovnih vojnika, mlađih od 22 godine [od ukupno 108 vojnia], da njihovi roditelji nisu znali da su ih starešine pre 9.aprila 1999. godine poslale… https://t.co/viVFCPM5f6 — Natasa Kandic (@natasakandic) 11. новембар 2025.

Autor: Iva Besarabić