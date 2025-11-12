DIJANA HRKA SNIMALA RAZGOVOR SA PREDSEDNIKOM VUČIĆEM! Oglasilo se Ministarstvo odbrane i otkrilo detalje: Cilj bio distribucija drugim licima

Ministarstvo odbrane obaveštava javnost da je Vojnobezbednosna agencija preduzimajući mere na bezbednosnoj i kontraobaveštajnoj zaštiti Predsednika Republike Srbije došla do saznanja da je izvršeno tajno i nezakonito snimanje telefonskog razgovora koji je ostvaren između Predsednika Republike Srbije i gospođe Dijane Hrke.

Neovlašćeno snimanje telefonskog razgovora sa ciljem da se distribuira drugim licima izvršila je Dijana Hrka, što je i sama potvrdila dana 12.11.2025. godine na konferenciji za medije, da ona može da objavi razgovor koji je vodila sa Predsednikom Republike Srbije.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić prilikom gostovanja u “Nacionalnom dnevniku” na Pink televiziji, govorio je i o razgovoru sa Dijanom Hrkom.

Istakao je da je pozvao na razgovor spreman u svakom trenutku da je primi, te da je želeo da agoniju žene koja je izgubila dete zaustavimo.

Autor: Iva Besarabić